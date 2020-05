Idir sera enterré en France mais…

KABYLIE (TAMURT) – Le chanteur kabyle Idir sera enterrée en France. Pour l’instant, on ne connait pas exactement les raisons de ce choix. Est-ce le testament de l’artiste lui-même ? Est-ce une décision de sa famille ou bien est-ce dû au contexte actuel de la pandémie du coronavirus ?

Une chose est sûre en revanche, le choix du pays où Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, sera enterré a été effectué. C’est en France qu’il sera inhumé. L’annonce de cette information a fait réagir des milliers de citoyens qui ont exprimé leur vœu que Idir soit enterré en Kabylie à cause de la symbolique qu’un tel choix revêt pour les futures générations. Une pétition a même été lancée le lendemain de la mort de l’artiste en faveur de l’enterrement de ce dernier en Kabylie, notamment dans son village natal à At Yanni.

La pétition en question porte l’intitulé « Idir ne mérite pas d’être condamné à un exil posthume ». Ses initiateurs ont précisé que « Idir est désormais un symbole éternel de la chanson et de la culture Kabyles. Son décès intervenu en France ne doit pas, pour une raison ou une autre, conduire à le priver d’une sépulture dans sa terre natale. C’est le sens de notre démarche en direction de sa famille et des autorités algériennes et françaises. Tout doit être fait pour que cette icône amazighe retourne à la terre qui l’a vu naître. La seule qui puisse lui être légère ». Dans la même pétition, il est noté « C’est pourquoi nous lançons cet appel pressant pour que Idir repose auprès de sa mère ». Dans le même sillage, d’autres informations qui peuvent se confirmer ou être démenties dans les prochains jours, laissent croire qu’après le passage de la conjoncture sanitaire actuelle, le corps du défunt sera exhumé et rapatrié en Kabylie pour y être enterré de nouveau. On croit même savoir qu’il s’agirait là du vœu de l’artiste qui nous a quittés. Une occasion pour qu’un hommage grandiose soit rendu à l’artiste par toute la Kabylie,

une fois les conditions sanitaires revenues à la normale. En tout état de cause, de nombreuses voix sages ont appelé à la retenue et à barrer la route à toute polémique que pourrait engendrer le choix du pays où sera enterré l’artiste Idir par respect à sa stature et à sa mémoire.

Tarik Haddouche