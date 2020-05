Coronavirus : 3 nouveaux cas confirmés à Tizi Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – L’absence de communication officielle concernant l’état des lieux sur l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite à une instruction du ministre de la Santé et de la Population, a engendré une confusion totale sur cette question.

Les citoyens, mal informés voire victimes de désinformation, ne savent plus comment se comporter désormais face à la pandémie. Des informations faisant état de la présence de nouveaux cas dans certaines localités sont infirmées avant d’être confirmées de nouveau et ainsi de suite. Hier, le flou total a entouré l’existence ou nom de nouveau cas confirmés de personnes atteintes de coronavirus dans la localité de Tala Atmane. Le média officie local “Radio Tizi Ouzou” a fait état en effet de l’existence de personnes contaminées : un homme âgé de 42 ans résidant à la zone d’activité de Tala Athmane dans la commune de Tizi Ouzou et un autre âgé de 39 ans résidant également au niveau de la zone d’activité de Tala Athmane dans la commune de Tizi Ouzou. Mais cette information a vite été infirmée par un responsable d’un autre média qui habite dans la région concernée. Ce dernier a même accusé radio Tizi Ouzou de donner de fausses informations et de ce fait, créer un climat de panique qui n’est pas pour arranger les choses et qui n’a pas lieu d’être en ce moment.

Cette information a toutefois fini par être de nouveau confirmée par diverses sources dignes de foi et concordantes.

Pourtant, il aurait été facile que la direction de la Santé de la wilaya communique quotidiennement les chiffres réels sur l’avancée de cette pandémie. Mais le ministère de tutelle en a décidé autrement avec tout cela peut entrainer comme actes de relâchement de la part de la population de la région qui renoue avec le train normal de la vie quotidienne depuis une dizaine de jours malgré la progression de la pandémie. Ce qui n’a pas été sans provoquer une hausse des cas confirmés. Au total, il a été enregistré 138 cas de malades contaminés au coronavirus confirmés jusqu’à présent.

Le troisième nouveau cas enregistré ces dernières 24 heures, en plus des deux de Tala Athmane, est un homme âgé de 36 ans habitant au village Mhaga dans la commune d’Idjeur. En outre, on déplore 22 décès depuis l’apparition du Coronavirus à Tizi Ouzou. Quant au nombre de patients s’étant rétablis, il est de 74 dont 4 pendant ces dernières 24 heures.

Tarik Haddouche