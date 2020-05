Alerte à Azazga : plus de 50 cas confirmés en une journée !

KABYLIE (TAMURT) – C’est le bilan le plus lourd enregistré depuis le début de la pandémie dans toute la Kabylie et même ailleurs. Sur 150 personnes analysées hier dans la seule région d’Azazga, 50 ont été déclarées positives au coronavirus.

Un climat de peur inédit a régné hier dans toute la localité d’Azazga (Tizi Ouzou) et de ses environs suite à la circulation de cette information. En effet, a indiqué une source sûre hier, dans le cadre de la lutte contre la pandémie covid-19, plus de 150 sujets contacts des malades atteints de coronavirus ont été testés par les équipes mobiles de l’Etablissements Public Hospitalier d’Azazga à travers le territoire de la circonscription d’Azazga (tests sanguins immunologiques dits rapides). Suite à quoi, plus de 50 cas se sont avérés porteur du virus en question. « La prudence est de mise. Le respect des règles de distanciation et le confinement strict pour les sujets contacts sont plus que jamais de rigueur », ont averti les responsables locaux du secteur sanitaire d’Azazga.

Selon les avis de la majorité des observateurs, ce qui vient de se produire à Azazga n’est autre que la conséquence logique et inévitable du relâchent constaté de la part d’une grande partie des citoyens depuis le début du mois de carême où les gens ont commencé à se comporter dehors comme si nous étions en temps normal, sans aucunement prendre en considération les mesures préventives préconisées. La mesure prise par le gouvernement d’ouvrir les commerces autres que ceux assurant la vente des produits alimentaires n’est pas, non plus, étrangère à cette escalade constatée ces derniers jours dans le nombre de personnes atteintes de la maladie du Covid-19.

Par ailleurs, en plus de la cinquantaine de nouveaux cas d’Azazga, il a été enregistré quatre nouveaux cas dans la commune d’Azeffoun, également ces dernières 24 heures. Ces derniers, hospitalisés à l’hôpital d’Azeffoun sont : un homme de 36 ans du village Cheurfa (Azeffoun), un homme de 33 ans du même village, une femme de 28 ans du même village, une femme de 31 ans village Taincert (Azeffoun).

Tarik Haddouche