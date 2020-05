Les réseaux du général Toufik toujours actifs

ALGERIE (TAMURT) – Même s’il est derrière les barreaux, les réseaux de l’ancien patron des services secrets algériens, le criminel général Toufik, sont plus que jamais actifs.

En 25 ans à la tête du DRS, les hommes de Toufik sont dans tous les secteurs. « Les hommes de Toufik » sont dans les partis politiques, clubs sportifs, ministères, wilayas, entreprises, tribunaux, dans la presse, ambassade et même au sein des groupes terroristes, les mosquées, les daïras, les associations dites culturrelles… Dissoudre les réseaux de Toufik n’est pas une mince affaire pour les nouveaux maîtres d’El Mouradia. Si certains hommes de Toufik ont négocié avec le général Chengriha et Tebboune pour garder leurs privilèges et postes, ou pour quitter la prison, d’autres éléments de son clan sont toujours actifs. Ce sont ces derniers qui continuent à agir. Les hommes de Toufik se cachent dans l’opposition comme le mouvement Barakat, le Hirak, etc. Ils ne lachent pas prise. Dans la presse, ils récupèrent journal après journal . Certains journalistes, publient même des articles présentant le général Toufik comme un détenu politique.

La guerre des clans est latente. Elle peut même dégénérer. Les deux clans peuvent sacrifier des milliers de civils rien que pour contrôler le pays. On les voit en Kabylie. Les hommes de Toufik exploitent le moindre mouvement pour solder leur compte avec les nouveaux maitres d’El Mourdia.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que le général Toufik n’a pas été arrêté pour ses crimes contre les civils, mais juste pour une histoire de réunion avec le clan de Bouteflika et un agent de services secrets français pour destituer en 2019 le général Gaîd Salah.

Nadir S.