Coronavirus: Encore un enfant de 3 ans contaminé à Tizi-Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – On assiste ces derniers jours à une absence totale de communication concernant l’évolution de la pandémie de coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce qui engendre un relâchement dangereux car une partie de la population pense, à tort, qu’il y a une amélioration. Mais sur le terrain, la situation est tout autre.

Hier, c’est un autre enfant de trois ans qui a été déclaré positif au Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce cas s’ajoute aux quatre autres dont nous avons fait état il y a quelques jours. Au total, cinq enfants sont désormais comptabilisés dans la wilaya de Tizi Ouzou sur la liste des personnes ayant été affectées par le virus corona. Le nouveau cas signalé hier est un enfant âgé de trois ans résidant dans la ville de Drâa Ben Khedda. Sa mère a contracté le virus il y a quelques jours. Elle est hospitalisée et mise en isolement depuis quelques jours au niveau du centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de la ville de Tizi Ouzou. L’enfant en question est actuellement gardé chez ses grands-parents en attendant de trouver une place au CHU pour y être hospitalisé, a-t-on appris.

Concernant la mère de cet enfant de trois ans, on a appris qu’elle est âgée de 43 ans mais aucune indication n’a pu être obtenue concernant les circonstances de leur contamination. Ce qui engendre encore plus de confusion dans la wilaya de Tizi Ouzou face au mutisme des responsables devant éclairer l’opinion publique quotidiennement pour que la population soit sensibilisée au maximum sur le danger qui la guette doucement certes mais sûrement. En plus de la mère et de son fils, la wilaya a enregistré un troisième cas confirmé positif. C’est un homme âgé de 81 ans habitant à Azeffoun où il est pris en charge dans l’établissement sanitaire de la localité.

Le bilan global de la wilaya de Tizi Ouzou fait désormais état de 150 cas déclarés positifs au virus corona. On a aussi enregistré 85 patients ayant pu se rétablir depuis le début de la pandémie. Le nombre de morts est de 23.

Tarik Haddouche