Bgayet : 5 membres d’une même famille ont contracté le coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – Cinq membres d’une même famille ont été déclarés positifs au coronavirus, hier, à Bgayet ainsi qu’un sixième cas dans la même région. Ces nouveaux patients ont tous été détectés dans la commune de Kherrata, a-t-on appris de source sûre.

Il ne se passe désormais plus une seule journée sans que de nouveaux cas de personnes atteintes de la maladie du Covid-19 ne soient enregistrés dans la wilaya de Bgayet où le nombre global de personnes contaminées ne cesse d’augmenter. Il y a en revanche un aspect positif représenté par le nombre de cas guéris qui est élevé et qui pousserait à plus d’optimisme : il est de 289 patients qui s’en sont sortis après plusieurs semaines d’hospitalisation et d’isolement.

Les cinq membres d’une même famille ayant contracté le coronavirus dans la région de Kherrata à de Bgayet habitent tous au village Tamelaht. Il s’agit d’un homme de 34 ans, une femme de 36 ans, une femme de 22 ans, un enfant de 11 ans, et un autre enfant de 5 ans. Quant au sixième cas, dans la même wilaya, il a été détecté dans le village Djermouna. Ce dernier est âgé de 59 ans. Le nombre global des cas confirmés dans la wilaya de Bgayet est de 212 depuis le début de la pandémie.

Parmi ces derniers, 150 ont été analysés par l’Institut Pasteur d’Alger, 57 par le laboratoire de l’université de Bgayet et les 5 autres par le laboratoire de l’université de Tizi Ouzou. Une fille de 16 ans ayant été suspectées d’être porteuse du coronavirus a été finalement déclarées négatives après le retour des résultats. Ce cas a été enregistré également à Kherrata. Un homme de 57 ans du village Tamelaht et une femme de 68 ans du village du village Djermouna sont en attente de leurs résultats. Il faut rappeler que depuis le début de la pandémie, 18 patients qui étaient contaminée sont décédées.

Tarik Haddouche