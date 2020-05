Personne n’a voté pour Tebboune en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Le nombre de voix obtenues par l’actuel chef d’Etat algérien en Kabylie se compte sur les doigts d’une seule main. Logiquement et démocratiquement, il n’a aucune légitimité en Kabylie et le régime algérien n’a aucune souveraineté en Kabylie.

Les forces coloniales, l’armée et la gendarmerie, devaient se retirer de Kabylie et de laisser ce pays aux Kabyles pour choisir librement leurs représentants. Continuer d’ignorer la réalité que Tebboune est complètement rejeté en Kabylie, par toutes les tendances politiques, est un acte qui n’est autre que colonial. Les urnes ont parlé et on dit non à Tebboune et à tout le régime qu’il représente en Algérie. Toutes les élections qui seront organisées en Kabylie doivent être rejetées comme celle des dernières présidentielles. Le FFS et le RCD doivent aussi cesser de donner du crédit au régime algérien. Ils ne doivent participer ni aux élections locales, législatives ou autres.

Les comités de villages sont les seuls représentants légitimes et légaux en Kabylie. C’est à eux du gérer la Kabylie. Rien n’empêchera par exemple les comités de villages d’organiser un référendum d’autodétermination en Kabylie, comme en Catalogne. Les Kabyles ont toutes les chances entres leurs mains pour prendre leur destin en main. IL suffit juste de passer à l’action.

Nadir S.