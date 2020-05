Coronavirus, 17 nouveaux cas confirmés, Bgayet dans la zone rouge

KABYLIE (TAMURT) – Les nouveaux chiffres inhérents à l’évolution de la pandémie du coronavirus dans la wilaya de Bgayet laissent croire que la région est désormais dans la zone rouge. Avec 17 nouveaux cas enregistrés ces dernières vingt-quatre heures seulement, on ne peut que craindre le pire pour les prochains jours en l’absence d’une réaction ferme de la part de toutes les parties concernées. La solution, la seule solution étant la prévention, tous les efforts et tous les acteurs doivent se mettre d’accord pour une stratégie pouvant inciter les citoyens à plus de prise de conscience en ces temps très difficiles.

Le bilan des dernières vingt-quatre heures, s’il devrait servir à quelque chose, ce serait pour réveiller les consciences de tout le monde avant qu’il ne soit trop tard. C’est la seule manière de protéger la population de la wilaya de Bgayet d’un mal qui risque de laisser des traces. Rien que dans la ville de Bgayet, il a été enregistré pas moins de 9 cas durant ces dernières 24 heures. Il s’agit d’un homme de 41 ans de la cité des 300 logements d’Ihaddaden, un autre de 39 ans de la cité 413 logements de Naceria, un homme de 27 ans de la cité Djama, un homme de 34 ans de la cité Djama, un homme de 52 ans (lieu de résidence non précisé), un homme de 53 ans du quartier Iheddaden Ouada, un homme de 37 ans du quartier Dar Djebel, une femme de 22 ans et une femme de 38 ans du quartier Sidi Ali Lebhar.

Par ailleurs, cinq autres cas de personnes atteintes de la maladie du Covid-19 ont été confirmés dans la commune de Kherrata : un homme de 46 ans du village Djermouna, une femme de 46 ans du village Djermouna, un homme de 32 ans du village Tamlaht, une femme de 73 ans du village Tamla et une femme de 38 ans du même village. A Aokas, on a enregistré un seul cas, un homme de 51 ans de la cité des 20 logements, à Ath Smail un homme de 76 ans du village Taragragt et enfin, à Tala Hamza un homme de 50 ans du village Ait Hamouda. Le nombre global des décès est 18. Concernant le nombre de patients hospitalisés, il est de 146, a-t-on appris alors que trois malades sont en réanimation.

Tarik Haddouche