Covid-19 : encore 10 nouvelles contaminations à Bgayet

KABYLIE (TAMURT) – Après les 17 cas de la veille, 10 nouveaux patients dont la contamination au coronavirus a été confirmée ont de nouveau été enregistrés ces dernières 24 heures dans la wilaya de Bgayet confirmant ainsi toutes nos appréhensions exprimées à travers nos précédents articles quant au risque de voir les choses empirer dans les prochains jours en l’absence de réactions fermes et rapides.

D’ailleurs, de nombreux appels à la prudence et à la prévention ont été lancés hier par plusieurs observateurs locaux face à la recrudescence du nombre de personnes atteintes de la grave maladie du Covid-19. Parmi les 10 nouveaux patients dont la contamination au coronavirus a été confirmée en ces dernières 24 heures, 4 ont été détectés dans la ville de Bgayet : un homme de 50 ans du quartier Ighil Ouazzoug, un homme de 39 ans et un autre de 60 ans du quartier Sidi Ahmed et une femme du quartier Dar Djebel dont l’âge n’a pas été précisé. A Kherrata, un autre cas a été encore enregistré, un homme de 57 ans du village Tamelaht ayant connu déjà plusieurs autres cas depuis quelques jours. En outre, deux patients ayant contracté le coronavirus ont été signalés à Aokas (une femme de 87 ans et un homme de 49 ans), un nouveau cas à Amizour (femme de 61 ans du village El Kitoune), un homme de 43 ans de Ben-Djellil et un autre de 50 ans à Souk El Thenine.

Le total des patients contaminés est actuellement de 238. Ce chiffre est provisoire car 22 patients suspectés d’être porteurs du coronavirus sont dans l’attente des résultats de leurs analyses médicales. Onze parmi ces derniers sont tous de la localité de Oued Ghir, travaillant et résidant dans un même organisme, a-t-on appris de source sûre. Les autres cas suspects sont répartis sur les localités de Draa-El-Gaid, Ighzer- Amokrane, Ighil-Ali, Amizour, Aokas, Tifra, Derguina, Tichy, Kherrata, Souk-El-Tennine et Bgayet-ville. La bonne nouvelle, cette fois-ci, réside dans le fait qu’il n’y a pas de nouveaux décès ces derniers jours dans la wilaya de Bgayet. Le nombre global des morts reste donc inchangé : 18.

Tarik Haddouche