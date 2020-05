Daoud, Ben Zatat, Sifaoui, le déni du peuple kabyle se confirme

KABYLIE (TAMURT) – La mort du grand chanteur, auteur, compositeur kabyle,Idir, a été suivie d’une une avalanche d’hommage de la part de nombreuses personnalités politiques sportives, artistiques aussi bien en Kabylie qu’à l’étranger. Des hommages, à la hauteur de l’homme, pilier de la culture amazigh, ont été accompagnés de messages d’estime et de reconnaissance pour la culture kabyle opprimée qu’il a toujours défendue.

Ces messages ont brusquement réveillé le refus qu’avaient de nombreux journalistes algériens comme Kamel Daoud, Benzatat, Sifaoui et d’autres envers le peuple kabyle et sa culture. Il leur a été insupportable de voir des personnalités comme Macron, Valls, Hollande, Zidane exprimer des messages sympathiques à Idir, à la Kabylie et sa culture. Les réactions nauséabondes de ces journalistes ont ouvert la voie à des millions d’internautes algériens qui ont investi la toile par des messages insultants la mémoire du défunt et menaçants envers la Kabylie et son peuple.

Youcef Benzatat a sollicité un média français, Media part, pour cracher toute sa haine et son rejet du peuple kabyle. Il est souvent le premier à accuser les Kabyles de rapprochement et d’intelligence avec la France et l’occident. Comme d’habitude dans l’idéologie arabeo-musulmane on s’autorise ce qu’on interdit aux autres.

Malgré ces manifestations de haine, comme l’interdiction des drapeaux kabyles/amaziɣ, l’opération « zéro kabyles », les assassinats, les handicapés à vie, les arrestations, les bastonnades et ces dernières attaques, un grand nombre de citoyens kabyles s’accrochent toujours à cette Algérie anti-kabyle.

Quand cet attachement à l’Algérie anti-kabyle et au slogan fétiche « khawa, khawa » qui n’est qu’un appel du loups à la brebis vient de la part de simples citoyens kabyles, il est excusable, mais quand il vient de la part d’anciens et actuels hauts responsable politiques kabyles, d’hommes de culture et d’écrivains ça donne des sueurs froides. Ces derniers expriment une sorte de trahison, un renoncement à la lutte pour les droits de la Kabylie par peur de représailles du pouvoir ou par intérêt. On peut se poser la question lancinante du rôle que joue l’intellectuel kabyle aujourd’hui dans cette période cruciale.

Nombreux intellectuels sont allés dans la même posture que les intellectuels arabes dans le confort de l’ordre établie par les dictatures sans prendre le risque de provoquer ou d’innover par les idées. Pour ces « intellectuels », la Kabylie ne peut exister que sous la domination et l’asservissement de l’Algérie arabe. Cette position a encouragé les Benzatat, Sifaoui, Daoud et d’autres à s’acharner contre la liberté de la Kabylie.

Heureusement que de plus en plus de jeunes écrivains, avocats, médecins, architectes, s’engagent, prennent des risques, ils bousculent l’ordre établi. Ils défendent le projet d’une Kabylie libre et indépendante. L’Algérie ne fait que du mal et aucun bien à la Kabylie. En plus de l’oppression, s’ajoute l’appauvrissement économique. Tous ces courageux intellectuels s’accordent à dire que le peuple kabyle sera plus heureux en se libérant de l’Algérie arabe. D’abord, il aura le bonheur de vivre pleinement sa culture et sa langue, il ne subira plus de répression, la langue arabe et l’islam ne lui seront plus imposés par la force. Il ne sera plus spolié des 80 % de ses impôts. Il pourra voyager dans le monde avec son propre passeport,… et beaucoup d’autre avantages inimaginables.

Yuva Dahdah, Secrétariat URK