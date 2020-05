Tizi-Ouzou: deux enfants et leur mère ont contracté le coronavirus à Fréha

TIZI OUZOU (TAMURT) – Après une période d’accalmie de moins d’une semaine, le nombre de nouveaux cas repart à la hausse dans la wilaya de Tizi Ouzou. Durant ces dernières 24 heures, 4 cas de personnes atteintes du virus corona ont été comptabilisés ainsi qu’un décès.

Le plus inquiétant dans ce bilan quotidien, c’est l’existence de nouveaux cas d’enfants ayant contracté le coronavirus après celui enregistré à Draa Ben Khedda, il y a quelques jours et les autres l’ayant précédé dans plusieurs autres localités de la wilaya. Cette fois-ci, les deux nouveaux cas d’enfants ayant été contaminé au coronavirus sont âgés de 3 ans et de 2 ans. Les deux sont des frères habitant dans la ville de Fréha près d’Azaga. Leur mère, âgée de 35 ans, a été également déclarée positive à la maladie du Covid-19. Par ailleurs, un 4ème cas a été confirmé également durant ces dernières 24 heures à Tizi Ouzou, a-t-on appris.

C’est un nouveau patient dont l’âge est de 43 ans. Ce dernier réside au village Timsift dans la commune d’Assi Youcef (daira de Boghni) à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya. Ce qui est inquiétant dans l’évolution de la situation dans la wilaya de Tizi Ouzou est la multiplication du nombre d’enfants en bas âge et qui sont contaminés au coronavirus. Quand on sait que les enfants sont épargnés jusque-là par ce virus et que dans les autres régions du pays aussi, on n’a pas vraiment constaté la présence de patients en bas âge, le cas de la wilaya de Tizi Ouzou devient préoccupant. Les parents s’inquiètent de plus en plus face à cette nouveauté dans l’évolution de ladite pandémie. L’absence totale de communication ne fait qu’empirer la peur qui plane dans la wilaya de Tizi Ouzou après l’apparition de plusieurs cas d’enfants ayant contracté le coronavirus.

En outre, et toujours durant ces dernières 24 heures, Tizi Ouzou a enregistré un nouveau décès qui porte le nombre de morts à 24. Le nouveau décès est une femme octogénaire résidant au village Ighil Mhand dans la commune d’Ait Chafaâ près d’Azeffoun. Le nombre global de personnes atteintes de la maladie du Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou est désormais de 157. Il s’agit des cas analysés et confirmés en attendant les résultats de ceux qui sont suspectés d’être porteurs du coronavirus ainsi que du nombre de patients asymptomatiques (les malades qui ont contracté le virus mais qui n’ont aucun signe apparent de l’être).

Tarik Haddouche