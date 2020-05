Christina Chan: « Pour Hong Kong comme pour la Catalogne, l’indépendance est le seul espoir. »

PRESSE (TAMURT) – La Catalogne – une région autonome d’Espagne – avait déclaré près de 9 000 décès par coronavirus au 22 avril. Malgré la nouvelle méthode de calcul du ministère de la Santé catalan, qui intègre les décès en dehors des hôpitaux, ces chiffres ne sont probablement pas à l’origine du grand nombre de cas non vérifiés de personnes trouvés morts dans leur propre lit dans des endroits comme les maisons de soins infirmiers, ainsi que les innombrables autres personnes infectées qui n’ont pas accès aux tests. L’épidémie est désormais hors de contrôle.

En fait, alors qu’il n’y avait que 509 cas confirmés et six décès en Catalogne, le gouvernement régional (normalement) autonome demandait déjà la permission du gouvernement central de fermer les frontières de la Catalogne pour empêcher la propagation du virus.

Au début, ils n’ont reçu aucune réponse. Mais le président de la région de langue catalane Quim Torra était suffisamment confiant pour supposer que le confinement de la communauté autonome irait de l’avant: « Les Mossos d’Esquadra [la police catalane] ont tout pour confiner la Catalogne », a annoncé Torra, expliquant clairement qu’ils n’agiraient pas «de manière unilatérale» et attendraient le signe de tête du gouvernement central.

Pourtant, lorsque la réponse qu’ils attendaient est finalement arrivée, ce n’était pas ce que le président catalan attendait. Le gouvernement espagnol a refusé d’envisager la demande de la communauté autonome.

«Le virus ne répond pas aux frontières ou aux territoires», a expliqué Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol. Fait intéressant, sa déclaration est intervenue quelques heures seulement après avoir approuvé la fermeture des frontières d’une autre communauté autonome espagnole – les îles Baléares.

La décision n’est pas surprenante pour tout étranger qui a gardé un œil sur les affaires catalanes. Quelques mois auparavant, Sánchez s’était personnellement rendu en Catalogne pour rendre visite à la police anti-émeute blessée lors des manifestations indépendantistes.

Le Premier ministre a été contraint d’entrer et de sortir par les entrées latérales de l’hôpital car il n’a été accueilli ni par le Département catalan de la santé, ni par la direction du centre de santé – qui, en fait, a condamné le caractère politique de sa visite. Sanchez a plutôt été accueilli puis chassé par le personnel de l’hôpital, qui l’a hué avec des slogans de protestation.

Mais le refus de la demande du président catalan pour une fermeture de la frontière a été un choc pour de nombreux habitants, qui sont devenus de plus en plus furieux contre le gouvernement central. Le même mois, l’état d’urgence a été déclaré dans toute l’Espagne, conférant à Sánchez des pouvoirs qui l’emportent sur les autorités locales dans les 17 communautés autonomes.

Cela a été appelé « le deuxième 155 » par les Catalans, une phrase qui faisait référence à l’article 155 de la Constitution espagnole, invoqué lors des troubles de la fin de l’année dernière, qui a temporairement donné au gouvernement espagnol le pouvoir direct sur la région habituellement autonome. Mais l’impact d’une perte d’autonomie pour la deuxième fois semblait se faire encore plus profondément sentir.

Avec la déclaration de l’état d’urgence, le Premier ministre espagnol a pris le contrôle des industries, en particulier du secteur de la santé. La Garde civile et l’armée ont également été investies d’une autorité spéciale pour la réquisition et la redistribution des fournitures médicales essentielles, et ces organes armés veillent à ce que Madrid obtienne les premiers dibs.

Moins d’une semaine après la décision de Madrid de centraliser le contrôle et la distribution de tous les équipements de santé en Espagne, des milliers de masques ont été signalés, envoyés d’une autre communauté autonome à l’un des nombreux épicentres de Catalogne, interceptés par les forces armées et détournés vers Madrid.

Après que le gouvernement espagnol a reconnu que la garde civile avait redistribué des fournitures médicales, des travailleurs médicaux désespérés catalans ont publié des vidéos où ils semblaient ne porter aucune blouse dans les hôpitaux et demander de l’aide.

Les dernières données disponibles en mars indiquaient que des centaines de milliers de masques, ainsi que des milliers de gants et de lunettes avaient été confisqués par le gouvernement central

Si les frontières avaient été fermées à la demande du gouvernement autonome local, ou si des fournitures médicales essentielles n’avaient pas été détournées vers la capitale espagnole, combien de vies auraient été sauvées en Catalogne? Personne ne le saura jamais. Mais d’innombrables Catalans qui ont perdu leurs proches auraient sûrement aimé avoir la chance de le découvrir.

Les expériences récentes de la Catalogne depuis le second semestre de l’année dernière ont presque reflété la nôtre à Hong Kong. La répression violente des manifestants, l’emprisonnement de dirigeants de l’opposition politique, l’impossibilité de fermer les frontières malgré la demande populaire et le manque d’accès aux fournitures médicales, en partie à cause de l’acheminement des ressources d’une région normalement autonome dans une région non transparente manière. Tout cela semble trop familier aux Hongkongais.

Le sort tragique de la Catalogne devrait servir d’avertissement à Hong Kong: tout cela pourrait arriver, même à une nation complètement autonome et autonome, avec son propre président et parlement démocratiquement élus, existant dans un plus grand pays qui est également démocratique – un scénario hongkongais ne pouvait que rêver.

Beaucoup à Hong Kong se battent pour une démocratie représentative simple, associée à un plus grand degré d’autonomie. Mais c’est loin d’être suffisant. La leçon de la Catalogne à Hong Kong est que l’indépendance est vraiment la seule issue.

Notre langue est considérée comme un simple dialecte. Nos enfants grandissent en chantant un hymne national qui n’est pas dans leur langue maternelle. Nos référendums sont toujours déclarés invalides. Nos manifestants pacifiques sont agressés et emprisonnés. Un président qui ne parle même pas notre langue peut ordonner une interprétation de la constitution concernant nos affaires locales, et les résultats coïncident toujours avec leur ordre du jour, pas notre bien-être. Nos vies sont à jamais à la merci du pouvoir souverain. La Catalogne n’est pas différente, avec ou sans démocratie.

Même le plus grand degré d’autonomie peut être enlevé au gré de la nation souveraine. Cela se fait souvent dans des moments de crise, y compris dans des moments non politiques comme le coronavirus, et lorsque l’intérêt de la petite nation se heurte à celui de l’État souverain. Pourtant, ce sont les moments où nous avons le plus besoin de notre autonomie.

La centralisation du pouvoir et des grands gouvernements a toujours tendance à conduire à la corruption, ainsi qu’à l’incapacité de répondre à des besoins régionaux uniques. Les seuls bénéficiaires sont les capitales où réside le pouvoir centralisé, comme Pékin et Madrid.

Les sept mois de lutte politique de Hong Kong ont prêté beaucoup de nouvelles techniques au mouvement indépendantiste catalan. Maintenant, nous devons également tirer les leçons de leurs récents malheurs.

Nous ne devons jamais cesser de nous battre jusqu’à ce que nous obtenions notre pleine indépendance, même si un jour, nous obtenons le suffrage universel, et même si la Chine finit par devenir démocratique. Notre langue, notre culture et nos vies sont en jeu. L’indépendance est notre seul espoir.

Christina Chan

Hong Kong Free Press du 28 avril 2020

Traduction: Google