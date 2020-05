Sputnik: « Des chercheurs russes découvrent un moyen de transformer les déchets radioactifs en ressources précieuses. »

PRESSE (TAMURT) – La recherche pourrait avoir des implications révolutionnaires pour les sciences des matériaux, tout en liquidant des centaines de milliers de tonnes de déchets toxiques autrement dangereux et en créant une boucle fermée dans la production de matériaux pour le cycle nucléaire.

Des scientifiques de l’Université polytechnique Pierre le Grand Saint-Pétersbourg (SPbPU) ont créé ce qu’ils disent être un moyen commercial viable pour traiter l’hexafluorure d’uranium appauvri (DUF6), un composé utilisé dans l’enrichissement de l’uranium. La méthode transforme les déchets en fluorure d’hydrogène, un composé chimique précieux utilisé dans la production de matériaux tels que l’aluminium, les réfrigérants et l’essence, entre autres.

En tant que puissance majeure de l’énergie nucléaire et l’une des superpuissances nucléaires du monde, la Russie a accumulé jusqu’à un million de tonnes de DUF6 hautement toxique sur plusieurs décennies, et jusqu’à présent, aucune technologie efficace pour son traitement n’a été créée, avec les déchets sont plutôt stockés dans des conteneurs métalliques dans des installations spéciales, une proposition coûteuse.

Mais les déchets contiennent une matière première potentiellement précieuse – le fluor, un élément chimique, dont les composés sont utilisés pour la fabrication de l’acier, le raffinage de l’aluminium, les réfrigérants, l’isolation électrique et certains produits pharmaceutiques.

Les scientifiques du SPbPU pensent que la régénération du fluor contenu dans les déchets sous forme de fluorure d’hydrogène et son utilisation pour la production de combustible nucléaire peuvent réduire les coûts et créer efficacement un cycle de combustible fermé pour la création de fluor utilisé dans les applications nucléaires.

Le système a un potentiel immense, car les réserves naturelles de fluorite de la Russie, la forme minérale du fluorure de calcium, ont été épuisées et sont importées de Mongolie.

Invité à commenter le développement innovant, le Dr Dmitry Pashkevich, chercheur principal du projet et professeur à l’école supérieure de mathématiques appliquées et de physique computationnelle du SPbPU, a déclaré que le système pouvait résoudre une multitude de problèmes dans l’industrie, pas seulement commerciale. et politique, mais aussi environnementale.

Grâce à notre travail, nous essayons de résoudre trois problèmes majeurs de l’industrie moderne», explique le Dr Pashkevich. «Commercial – élargir la base de matières premières pour la production de fluorure d’hydrogène et réduire son coût en utilisant des matières premières artificielles; la dépendance politique – fin à la fluorine importée pour des secteurs stratégiques de l’industrie russe; et environnementale – l’arrêt de l’accumulation et la réduction des stocks de déchets toxiques contenant du fluor accumulés lors du développement de la technosphère.

Le système, qui a déjà prouvé son efficacité dans un projet pilote, est mis en œuvre en coopération avec New Chemical Products, un innovateur chimique basé à Saint-Pétersbourg, et Siberian Chemical Plant, une filiale de Rosatom, la société monopoliste d’État russe dans la production. de l’énergie nucléaire.

Les scientifiques poursuivent maintenant leurs travaux, recherchant l’extraction du fluorure d’hydrogène à partir d’autres matières premières contenant du fluor, avec un rapport sur cet effort attendu en décembre.

Sputnik du 12 mai 2020

Traduction: Google