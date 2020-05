Tebboune veut garder les élus du FLN et du RND

ALGERIE (TAMURT) – les élections, législatives et locales, anticipées n’auront pas lieu. Les députés et les élus locaux, issus majoritairement du FLN et du RND, resteront en poste jusqu’á fin de 2022.

Dissoudre les assemblées, en ce moment, est une tâche qui n’est guère facile pour Tebboune. Il lui faudra des partis de substitution pour le FLN-RND. Les reconduire risque de provoquer la colère de la population, vu que les deux partis cités sont au pouvoir depuis des décennies et sont les seuls responsables des milliards détournés et de la catastrophe où se trouve l’Algérie.

Il est donc plus judicieux pour Tebboune de temporiser en attendant de voir les foules se calmer. À défaut, tailler une carte électorale sur mesure, selon le souhait des nouveaux maîtres d’El Mouradia. Autant de raisons qui font que l’équipe de Tebboune et les généraux renoncent aux élections anticipées.

Pour la Kabylie, cette décision n’a aucun impact. Anticipées ou reportées, les élections, même locales, ne changeront rien. Il ne reste que les élu du FFS et du RCD qui profitent encore de ce qui reste de leurs partis. D’ailleurs on assiste à des offres de services spectaculaires au régime algérien de la part des députés du FFS et du RCD. Dès que les éventuelles élections ont été annoncées, les deux partis avaient ajusté leur langage pour plaire aux décideurs d’Alger.

Nadir S.