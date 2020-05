The Independent: « La salade pourrait être cultivée sur Mars, disent les scientifiques. »

PRESSE (TAMURT) – La salade pourrait être cultivée sur Mars, ont déclaré des scientifiques après avoir envoyé avec succès des graines en mission dans l’espace. La recherche a vu un million de graines de roquettes envoyées sur une véritable fusée vers la Station spatiale internationale. La mission, en 2015, a été soutenue par l’astronaute britannique Tim Peake.

Lorsque les graines sont revenues sur Terre six mois plus tard, 600 000 enfants à travers le Royaume-Uni ont participé à une expérience organisée par la Royal Horticultural Society pour cultiver et surveiller ces graines.

Bien que le vol spatial n’ait pas compromis la viabilité des graines et le développement des plants, les chercheurs ont déclaré que la « vigueur de germination » des graines était réduite.

Ils croient que leurs découvertes, publiées récemment dans la revue Life, rapprochent les scientifiques de la possibilité de cultiver des cultures comestibles lors de longues missions spatiales.

Le Dr Jake Chandler, du département des sciences biologiques du Royal Holloway à Londres et auteur principal du document, a déclaré: « Le transport de semences de haute qualité vers l’espace et au-delà sera crucial pour la culture de plantes qui soutiennent l’exploration humaine de l’espace, de Mars et d’autres mondes.

« Notre étude a révélé qu’un voyage de six mois dans l’espace a réduit la vigueur des graines de fusée par rapport à celles qui sont restées sur Terre, indiquant que le vol spatial a accéléré le processus de vieillissement. »

Les chercheurs affirment que pour maintenir la qualité des graines dormantes pendant les vols spatiaux, elles doivent être protégées des effets nocifs du rayonnement cosmique et des vibrations mécaniques de l’engin spatial.

À bord de l’ISS, la dose de rayonnement absorbée des graines s’est avérée 100 fois supérieure à celle de la surface de la Terre.

Les chercheurs pensent que l’exposition aux radiations lors des missions sur Mars serait au moins cinq fois supérieure à celle de l’ISS.

Mais malgré ces défis, les experts estiment que la culture de cultures sur de longues missions spatiales pourrait être réalisable si les semences sont suffisamment protégées.

Le Dr Chandler a déclaré: « Ainsi, alors que nous devrions soigneusement envisager de protéger les graines contre les facteurs potentiellement nocifs, y compris le rayonnement spatial et les vibrations mécaniques, les graines sont restées vivantes, et la perspective de manger une salade maison sur Mars pourrait être un petit pas de plus. »

Le major Peake a ajouté: « Dans l’une des expériences les plus importantes et les plus inspirantes du genre, plus d’un demi-million de jeunes ont collecté des données fiables pour aider les scientifiques de Royal Holloway à étudier les effets des vols spatiaux sur les graines de roquettes.

« Lorsque les humains se rendront sur Mars, ils devront trouver des moyens de se nourrir, et cette recherche nous aide à comprendre une partie de la biologie du stockage et de la germination des graines qui sera vitale pour les futures missions spatiales. »

Andrew Griffin

Rédacteur technologique et journaliste scientifique

The Independent du 15 mars 2020

Reportage supplémentaire par Press Association

Traduction: Google