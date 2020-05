Aron Heller: « Des vies perdues: Un survivant de l’Holocauste récupère une œuvre d’art pillée par les Nazis. »

PRESSE (TAMURT) – Alors que les nazis assassinent des Juifs et saccagent leurs biens à l’extérieur lors des fameuses nuits de Kristallnacht en 1938, David Toren, 13 ans, était assis dans la véranda de son riche grand-oncle en Allemagne en admirant une peinture préférée représentant deux hommes à cheval sur une plage.

Dans un an, Toren serait sorti clandestinement de l’un des derniers Kindertransports, une série de sauvetages d’enfants juifs organisée par plusieurs pays européens. Laissée derrière elle, sa famille périrait dans les camps de la mort et leur vaste collection d’art serait confisquée par les nazis puis échangée par des marchands sans scrupules.

Toren servirait dans la milice pré-étatique israélienne avant de déménager en Amérique avec moins de 100 $ à son nom. Il a ensuite bâti un cabinet d’avocats prospère avec un bureau au 54e étage du World Trade Center. Bon nombre des possessions de jeunesse qu’il y détenait ont été détruites lors des attentats du 11 septembre, perpétrés avant son arrivée au travail ce jour-là.

Mais même si une maladie oculaire dégénérative lui a volé la vue plus tard dans la vie, les images de son passé ne lui ont jamais échappé et il s’est lancé dans une quête pour récupérer une partie de ce qui avait été perdu. Il a poursuivi le gouvernement allemand pour la collection de son grand-oncle et en 2015, après une longue saga, a récupéré le travail de Max Liebermann « Two Riders on the Beach » qui l’a tellement ému dans sa jeunesse.

« Il considérait cela comme de la justice et en était très convaincu », a déclaré son fils, Peter Toren. «L’art est quelque chose qui a été pris à sa famille et c’était quelque chose qu’il y avait une possibilité de récupérer. Il n’a pas pu récupérer toutes les vies exterminées. »

Toren est décédé le 19 avril dans sa maison de Manhattan des symptômes du coronavirus. Il avait 94 ans. Il a laissé son fils Peter et ses deux petits-enfants.

Né Klaus-Gunther Tarnowski à Breslau, qui fait maintenant partie de la Pologne, Toren et sa famille semblaient au premier abord immunisés contre la montée des nazis. Son père, un vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, était un éminent avocat autorisé à pratiquer même après que les nazis aient interdit à la plupart des Juifs de le faire et il a publié de la poésie et écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées dans des théâtres locaux.

Mais finalement, lui aussi a été emmené dans un camp de concentration et est revenu trois semaines plus tard «un homme brisé», selon Peter Toren. Lui et sa femme sont finalement décédés à Auschwitz.

Le grand-oncle de Toren, le riche industriel juif et collectionneur d’art David Friedmann, a été contraint de fuir et les nazis ont pillé sa vaste collection. Beaucoup d’œuvres se sont retrouvées entre les mains d’Hildebrand Gurlitt, un marchand d’art allemand notoire qui a échangé ce que les nazis appelaient «l’art dégénéré» – des œuvres jugées inférieures parce qu’elles n’étaient pas allemandes, juives ou communistes ou, comme c’est le cas avec Les œuvres impressionnistes et autres œuvres modernistes n’utilisaient pas de formes traditionnellement réalistes. Pourtant, ils étaient heureux de vendre les œuvres pour aider à financer leur machine de guerre.

Une grande partie de la collection de Gurlitt est restée invisible pendant des décennies et les experts craignaient d’avoir été perdue ou détruite. Mais une vaste horde a refait surface par surprise en 2012 lorsque les autorités allemandes ont fait une descente dans un appartement de Munich appartenant à son fils Cornelius alors qu’il enquêtait pour fraude fiscale. Des tableaux d’artistes tels que Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Henri Matisse ont été découverts.

Le solitaire Cornelius Gurlitt, qui a dit qu’il avait hérité une grande partie de l’art de son père, a conservé plus de 1200 œuvres dans son appartement à Munich et 250 autres à Salzbourg, en Autriche. La découverte a attiré l’attention sur les nombreux cas non résolus d’art pillé qui n’ont jamais été restitués aux propriétaires juifs d’origine ou à leurs descendants. Cornelius Gurlitt est décédé en 2014 à 81 ans, désignant le Kunstmuseum Bern de Suisse comme l’unique héritier d’une collection de plusieurs milliards de dollars.

La fille de Friedmann, Charlotte, est décédée à Auschwitz, laissant Toren comme le seul descendant à revendiquer. Après avoir récupéré «Deux cavaliers sur la plage», Toren a retrouvé une autre pièce qui avait étrangement fait son chemin vers Israël. Après une longue négociation, il récupéra également «Basket Weavers», une œuvre impressionniste représentant cinq garçons tissant des paniers en paille.

Peter Toren a déclaré que son père avait passé ses dernières années à rechercher la collection d’œuvres d’art et que des efforts étaient en cours pour acquérir plus de 50 antiquités documentées saisies dans la collection de Friedmann.

Malgré ses antécédents, Toren n’a eu aucun problème à utiliser ses compétences linguistiques pour cultiver des clients allemands à New York, même ceux ayant des relations nazies. En tant que conseil en brevets, il a déjà représenté une entreprise bavaroise de machines agricoles liée au célèbre médecin nazi Josef Mengele.

« J’ai demandé à mon père comment il pouvait traiter avec les clients nazis et il m’a dit que s’il ne faisait pas le travail, quelqu’un d’autre le ferait », a déclaré Peter Toren, avant d’ajouter. « Et il a facturé à ces clients un supplément nazi non officiel de 25%. »

Le petit-fils de Toren, Ben, a déclaré que son grand-père a poursuivi la collection d’œuvres d’art à la retraite avec la même concentration et la même ténacité «non sentimentales» que lors de sa carrière en droit.

«L’œuvre d’art lui a donné un nouveau souffle», a-t-il déclaré. «Il était très convaincu que ces tableaux étaient ses tableaux et cela lui a donné beaucoup de sens.»

« Mais il ne s’est jamais présenté comme une victime et il n’a jamais demandé la moindre pitié », a-t-il rapidement ajouté. « Il était toujours assez stoïque dans son comportement, dans la façon dont il se comportait. Son expérience de vie exigeait de lui un extérieur solide comme le roc. C’est ainsi qu’il s’est présenté au monde. »

