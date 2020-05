Le Coronavirus diminue sensiblement à Tizi-Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – Le confinement et la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par les comités de villages et de quartiers porte ses fruits sensiblement à Tizi Ouzou. hier, lundi 18 mai 2020, aucun cas positif n’a été enregistré à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou.

Aucun décès aussi. La situation s’améliore de manière remarquable. Notons que jusqu’au 15 mai dernier, 172 cas de contamination ont été signalé à la wilaya de Tizi Ouzou, depuis le début de la crise. 103 victimes sont complètement guéries, dont 47 au CHU. Malheureusement, 24 personnes sont décédées. Toutes des personnes âgées. « Avec un peu plus de moyens, je peux vous assurer qu’on n’aurait eu au maximum 10 victimes, la plupart de ces 47 victimes aurait pu être sauvé », nous indique avec beaucoup de tristesse un médecin urgentiste du CHU de la ville de Tizi Ouzou.

La Kabylie maritime est la région la plus touchée à Tizi Ouzou. L’amélioration de la situation ne veut pas dire la fin de la crise sanitaire. Le virus sévit toujours et pourra faire encore des victimes, préviennent les médecins et les spécialistes de la santé et la prévention est de mise. « Avec un peu plus d’efforts, nous pouvons améliorer la situation encore plus », conseille un notre interlocuteur, médecin à Tizi Ouzou.

Selon l’OMS, le virus sévira encore à l’avenir et pourra ne jamais disparaître. Pour un vaccin efficace, il faut attendre au moins la fin de l’année 2021 voire même début de l’année 2022, ajoute l’OMS. La crise sanitaire sévira encore et la Kabylie, comme tous les pays de monde, est appelée à faire face de manière durable à cette situation.

Nadir S.