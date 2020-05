Reuters: « Facebook va lancer une nouvelle fonctionnalité d’achat sur les applications. »

PRESSE (TAMURT) – Facebook Inc (FB.O) lance Shops, un service qui permettra aux entreprises d’afficher et de vendre des produits sur les plus grandes plateformes de réseaux sociaux du monde, a déclaré mardi le directeur général Mark Zuckerberg.

La décision de développer des offres de commerce électronique fait suite au lancement par Facebook l’année dernière d’options d’achat limitées sur l’application de partage de photos Instagram et l’application de messagerie WhatsApp. Les chefs d’entreprise parient en rendant les plates-formes plus conviviales pour les entreprises généreront de nouveaux revenus publicitaires, même si la croissance des utilisateurs ralentit.

Les boutiques Facebook relieront au moins une partie de ces efforts, permettant aux entreprises de créer une boutique en ligne unique accessible via Facebook et Instagram. Une fonctionnalité de paiement permettra des achats intégrés, tandis qu’une fonctionnalité de messagerie plus profondément intégrée permettra aux clients de discuter avec des entreprises via WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct.

Zuckerberg a également déclaré que le plus grand réseau social du monde travaillerait plus étroitement sur les intégrations de produits avec Shopify (SHOP.N) (SHOP.TO) et sept autres plateformes de commerce en ligne à l’avenir. Il avait le PDG de Shopify, Tobias Lütke, le rejoindre dans une vidéo en direct annonçant les partenariats.

Les actions de Shopify ont coulé après le lancement initial de Facebook Shops, puis ont rebondi après l’apparition de Lütke. Les actions des deux sociétés ont augmenté de plus de 2% dans le commerce américain de l’après-midi.

Comme pour les autres fonctionnalités de commerce électronique de Facebook, les boutiques seront accessibles gratuitement aux entreprises dans l’espoir que cela stimulera l’engagement des consommateurs et les ventes d’annonces.

« Notre modèle commercial est ici la publicité », a déclaré Zuckerberg. «Plutôt que de facturer les entreprises pour les boutiques, nous savons que les boutiques sont précieuses pour les entreprises. En général, ils vont enchérir davantage pour les annonces et nous finirons par gagner de l’argent de cette façon. «

Facebook déploie également un outil pour connecter les programmes de fidélité et une fonction d’achat affichant les étiquettes des produits sous les vidéos en direct, permettant aux téléspectateurs de faire des achats tout en regardant. Zuckerberg a déclaré que plus de 800 millions de personnes s’engagent quotidiennement avec des vidéos en direct sur Facebook et Instagram.

Katie Paul, Munsif Vengattil, Richard Chang & Marguerita Choy

Reuters du 19 mai 2020

Traduction: Google