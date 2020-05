Andrew Griffin: « Un énorme disque rotatif aperçu au fond de l’Univers défie notre compréhension des galaxies. »

Universe: ALMA Discovers Massive Rotating Disk in Early Universe Video "ALMA Discovers Massive Rotating Disk in Early Universe' by SciTech Daily: https://www.youtube.com/channel/UC6E1FUUq5SuMxIFndY0yUEg. Gepostet von Tamurt am Donnerstag, 21. Mai 2020

PRESSE (TAMURT) – La découverte pourrait aider à répondre au casse-tête de l’une des questions les plus profondes de la cosmologie: comment l’univers s’est formé. Une immense galaxie à disque rotatif a été découverte au plus profond de l’univers – et remet en question notre compréhension des galaxies.

Le disque s’est formé 1,5 milliard d’années après le Big Bang, bien plus tôt que prévu par notre compréhension actuelle de la formation des galaxies. Le fait qu’une telle galaxie puisse se former si tôt dans l’histoire de l’univers indique que notre compréhension traditionnelle – où les galaxies s’accumulent dans les hiérarchies, à la fin de l’histoire du cosmos – pourrait être erronée.

La découverte pourrait aider à répondre au casse-tête d’une des questions les plus profondes de la cosmologie: comment l’univers est passé de son état fade et sans forme à ses débuts au réseau complexe et structuré d’étoiles et de galaxies qui nous entourent aujourd’hui.

En plus d’être de loin le plus ancien disque de ce type jamais repéré, il est également le plus éloigné jamais vu, et il est si loin que les scientifiques peuvent le voir à un moment où l’univers n’avait que le dixième de son âge actuel. L’objet, surnommé le disque Wolfe, tourne à 170 miles par seconde et a une masse de 72 milliards de fois celle de notre Soleil.

Notre compréhension actuelle des galaxies suggère que des «halos» de matière noire se développent d’abord, qui aspirent ensuite le gaz environnant et se fondent dans des structures plus grandes à partir desquelles les étoiles se forment. Au fil du temps, cela conduit à la croissance des galaxies.

Un tel modèle suggère que lorsque le gaz tombe dans le disque, il se réchauffe, laissant une structure sphérique qui doit refroidir avant de pouvoir supporter la formation d’un disque.

Mais la galaxie nouvellement découverte contient un disque rotatif froid, poussiéreux, malgré le fait qu’elle se soit formée si tôt dans l’univers. Cela suggère que le gaz aurait pu être froid en tombant dans la galaxie naissante, permettant au disque de se former rapidement.

Si tel est le cas, des disques de gaz massifs pourraient se former 2,5 milliards d’années plus tôt que les scientifiques ne l’avaient pensé, selon les recherches publiées par Marcel Neeleman et ses collègues de Nature.

Une telle «accrétion en mode froid» changerait notre image du moment et de la façon dont de telles galaxies discales – qui comprend notre propre voie lactée – peuvent se former. Cela pourrait à son tour changer notre compréhension de l’univers, en nous permettant une meilleure image de la façon dont la matière est d’abord assemblée dans les structures plus grandes qui nous entourent.

« Nous pensons que le disque Wolfe s’est développé principalement grâce à l’accumulation constante de gaz froid », a déclaré J. Xavier Prochaska, de l’Université de Californie à Santa Cruz, et co-auteur du document. « Pourtant, l’une des questions qui reste est de savoir comment assembler une si grande masse de gaz tout en maintenant un disque rotatif relativement stable. »

La découverte est basée sur une seule galaxie et il est donc difficile de généraliser à partir des résultats, note Alfred Tiley du Centre international de recherche en radioastronomie, qui n’a pas travaillé sur l’étude, dans un article d’accompagnement. En tant que tel, des observations similaires de plus de galaxies sont nécessaires avant que les scientifiques ne puissent dire que le disque nouvellement découvert est représentatif d’une tendance plus large, écrit-il.

« Néanmoins, les découvertes de Neeleman et de ses collègues vont exciter les astronomes et ouvrir une nouvelle époque de l’histoire de l’Univers pour l’étude de la formation des premières galaxies », conclut le Dr Tiley.

La recherche, «Une galaxie à disque froide, massive et tournante 1,5 milliard d’années après le Big Bang», est publiée dans Nature aujourd’hui.

Andrew Griffin

Rédacteur technologique et journaliste scientifique

The Independent du 20 mai 2020

Traduction: Google