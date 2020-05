Coronavirus : aucun cas depuis une semaine à Tizi Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – Aucun nouveau patient ayant contracté le coronavirus n’a été enregistré dans la région de Tizi Ouzou depuis une semaine, a-t-on appris de source sûre alors que le nombre de personnes ayant été atteintes de la maladie de Covid-19 et ayant réussi à se rétablir ne cesse d’augmenter dans la même région.

Il s’agit donc d’une bonne nouvelle qui a beaucoup réjoui les habitants de Tizi Ouzou mais ceci ne devrait en aucun cas pousser les citoyens à baisser la garde et la vigilance car la maladie de Covid-19 est sournoise et peut ressurgir à tout moment. Il suffit qu’un seul cas s’incruste dans la région pour qua la maladie reparte de nouveau et peut être de plus belle comme on l’a vu dans pas mal de régions et de pays.

Il faut aussi préciser que l’éventualité qu’il y ait actuellement des personnes atteintes de ce virus mortel existe encore dans la région mais les concernés ne sont peut-être pas encore détectés ou bien il pourrait s’agir tout simplement de patients asymptomatiques (des personnes contaminées mais qui ne portent aucun signe de maladie). Aussi, le nombre global des personnes ayant contracté le coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou reste stable et inchangé depuis une semaine. Il est toujours de 175. Des sources, aussi bien au niveau du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou-ville que dans les différentes Etablissements Publics Hospitaliers (EPS) nous ont confirmé l’information inhérente à l’absence de tout nouveau cas confirmé de personnes ayant contracté le coronavirus ces derniers jours.

Les quelques patients ayant été hospitalisés au CHU de Tizi Ouzou durant cette période sont des citoyens d’autres wilayas ayant été évacués à Tizi Ouzou, dont les trois cas de la wilaya de Tipaza dont nous avons déjà fait état il y a quelques jours.

Par ailleurs, 40 sujets contacts (des personnes ayant été en contact direct avec des individus ayant contracté le coronavirus) sont actuellement en attente des résultats des prélèvements. Il y a lieu de rappeler enfin que, depuis le début de la pandémie, 24 personnes sont décédées dans la wilaya de Tizi Ouzou. Tous les patients décédés sont soit d’un âge avancé soit des personnes ayant une ou plusieurs maladies chroniques.

Tarik Haddouche