L’académie de tamazight, un mort-né

KABYLIE (TAMURT) – Près de trois années après l’annonce de sa création officielle, l’Académie algérienne de langue tamazight a tout l’air de n’être qu’un mort-né. Depuis sa mise en place et l’annonce de sa composante, cette institution et son président Mohamed Djellaoui se sont murés dans un silence étrange.

Le contexte sanitaire actuel, engendré par le coronavirus, n’est guère la raison de cette absence totale d’action de l’Académie de tamazight puisque bien avant les mesures de confinement, cette institution est restée muette et invisible pendant deux années entières, sans aucunement se manifester. Même pas à travers un communiqué à l’endroit du public spécialisé ou d’un public plus large. Pour rappel, l’Académie algérienne de la langue amazighe (en berbère : Takadimit Tadzayrit n Tutlayt Tamazight), a été officiellement créée le 27 décembre 2017. Sa fonction, selon le décret portant sur sa création, consiste à normaliser et de perfectionner la langue tamazight. La composante de cette académie n’a été rendue publique qu’après des années d’attente et elle a déçu l’ensemble des spécialistes du domaine.

En dehors d’une poignée de noms d’universitaires ayant fait leur preuve sur le terrain de la recherche linguistique amazighe, la majorité des membres de cette académie sont des intrus ou des novices dont les compétences ne sont guère avérées. Il faut reconnaitre, toutefois, que le président de cette institution, Mohamed Djellaoui en l’occurrence a fait ses preuves et mérite bien d’occuper ce poste de responsabilité contrairement par exemple à Assad Si El Hachimi qui dirige le Haut-Commissariat à l’Amazighité dont le parcours universitaire et le cheminement professionnel n’a aucun rapport avec l’Amazighité, ni de près ni de loin ni de très loin. Mohamed Djellaoui, après un long parcours au département de langue tamazight de l’université Mouloud-Mammeri, a occupé le poste de doyen de la faculté des langues et lettres de l’université « Mohand Oulhadj » de Bouira. Il a par ailleurs publié de nombreux livres. Contrairement aux présidents des autres institutions étatiques algériennes, très prolifiques dans les médias, Mohamed Djellaoui n’a jamais accordé d’interview ni aux chaines de télévision ni aux journaux en sa qualité de président de l’Académie algérienne de langue tamazight.

En outre, aucun autre membre de cette académie ne s’est manifesté publiquement depuis la désignation de cette équipe. Ces derniers travaillent-t-ils dans l’ombre et loin des feux de la rampe ? Sont-ils en train de préparer le fameux « Dictionnaire de l’Académie algérienne de la langue amazighe » ? par exemple. Rien n’est moins sûr. Car même la cérémonie d’installation solennelle de cette Académie n’a pas encore eu lieu. Un mystère total entoure cette institution. S’il y a une chose à laquelle on peut comparer cette Académie, c’est bel et bien un fantôme.

Tarik Haddouche