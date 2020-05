Tizi Ouzou, le Directeur de la santé dans de sales draps

TIZI OUZOU (TAMURT) – Le Professeur Ziri, Directeur de la santé du département de Tizi Ouzou depuis plusieurs années a été démis de ses fonctions. La raison n’a pas été évoquée, mais les scandales dont il est impliqué sont nombreux.

Le Professeur Ziri, qui était Directeur de la psychiatrie puis Directeur du CHU de Tizi Ouzou, a été nommé par l’ancien ministre Bouazgui, Directeur de la santé, ce qui a étonné plus d’un. En plus de l’incompétence de Mr Ziri, il est connu pour ses affaires de corruption depuis longtemps. Plusieurs médecins et professeurs à Tizi Ouzou n’ont pas cessé de dénoncer la gestion catastrophique de Mr Ziri, mais ce dernier avait des « bras longs », dit-on dans le milieu de la presse.

Récemment, ce sont des infirmières et femmes fonctionnaires dans le secteur de la santé qui ont ajouté une autre couche aux accusations contre le désormais ex Directeur de la santé. Il est accusé de harcèlement sexuel et chantages. Des conversations téléphoniques ont été même publiées par la presse électronique ou Mr Ziri menaçait une infirmière. Après la chute du clan de Bouteflika, le Pr Ziri a été défendu par le député Nordine Aït Hamouda pour garder son poste, mais les accusations pleuvent sur lui et un clan adverse a étalé une panoplie d’accusations contre le Professeur.

Ce dernier est, certes, victime d’un règlement de compte par des gens corrompus mais il était vraiment l’un des pires directeurs de la santé que le département de Tizi Ouzou ait connu. D’ailleurs, son successeur serait pire que lui.

Nadir S.