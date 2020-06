CONTRIBUTION (TAMURT) – M. 10% est énervé, exaspéré par le contenu du documentaire diffusé sur une chaîne culturelle France 5. Il vient officiellement de convoquer son ambassadeur algérien à Paris pour protester de la manière la plus forte contre la France qu’il accuse de mener une campagne de diffamation et de dénigrement à travers ses médias.

M. 10% ne supporte pas la jeunesse algérienne qui raconte librement, courageusement ses différentes composantes, sa liberté, la réalité de la société dans laquelle elle vit et ses aspirations.

M. 10% parle de souveraineté nationale, alors qu’il a actionné des arrestations massives pour espérer prévenir le retour de ces jeunes dans la rue. Quelle tromperie !

M. 10% parle d’agents étrangers qui préparent un complot via des jeunes actifs sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout par des traîtres journalistes agissant en agents doubles et par des médias algériens financés par des officines étrangères. Quelle invention !

M. 10% a donc débusqué les espions et autres conspirateurs qui agissaient dans l’ombre contre l’Etat algérien. Les coupables sont désormais connus. Ce sont des réseaux français actionnant dans l’ombre. Les indépendantistes kabyles, les anciens des réseaux de l’Algérie française sont la cible de choix et l’alibi pompeux pour accuser la France et justifier les exactions dictatoriales algériennes.

M. 10% a mis en prison ces jeunes qui représentent un danger. Ils sont une centaine de citoyens de tous âges durement frappés par la justice aux ordres, plus que jamais bras armé du régime. Des jeunes et moins jeunes accusés d’« outrage à corps constitué et publication sur Facebook de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à la personne du président de la République.»

M. 10% finance des médias étrangers, par contre son porte-parole explique que les décisions prisent contre la presse libre et les journalistes s’appuyaient sur une loi de 2012 qui interdirait le financement étranger aux médias. Vraiment ? Mais que fait d’autre le Gouvernement algérien en achetant des articles de complaisance à des journaux étrangers ?

M. 10% manque-t-il à ce point de soutien pour s’en remet à un quotidien appartenant à la secte proche des milieux d’extrême droite française et américaine, pour faire son apologie ?

Au pays de M. 10%, les citoyens sont plus proches que jamais de la Corée du Nord. L’Algérie étant l’un des rares pays où Facebook conduit en prison. La Corée du Nord moins l’industrie, moins les centres de recherche scientifiques, moins l’agriculture assurant l’auto – suffisance, c’est la Corée du Nord plus la corruption, plus la gabegie, plus les places de députés qui se vendent au plus offrant.

M. 10% ne fait que perpétuer les pratiques de son prédécesseur Bouteflika qui avait payé au prix fort la complicité du quotidien français Le Monde pour duper le lecteur par la publication d’un supplément trompeur à la gloire de l’ancien chef de l’État algérien. Huit ans plus tard, M. 10% récidive dans la tromperie. Qui finance qui ?

M. 10% s’agite, condamne et rappelle son ambassadeur. Faut-il lui rappeler que le mouvement pacifique HIRAK s’est uni pour un objectif commun, le changement du système de gouvernance.

OUI, le reportage diffusé sur France 5 renvoie bien cette image du mouvement du 22 février qui, avait ébloui le monde par son pacifisme et ses revendications politiques, pour un Etat de droit qui mettrait fin à la mafia politico-militaire, à la corruption, à l’injustice et qui permettrait aux citoyens de vivre dans une société de liberté.

M. 10% vous allez sortir par la petite porte, comme votre prédécesseur.

Amazouz ILMATHEN