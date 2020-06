Tamazight : Abdennour Abdesselam répond à Zaoui

KABYLIE (TAMURT) – Suite à la dernière « incartade » commise par le célèbre écrivain Amine Zaoui, ancien directeur général de la Bibliothèque nationale d’Alger, le chercheur et auteur Abdennour Abdesselam a répondu à ce dernier en lui rappelant certaines vérités historiques et culturelles.

Dans ladite réponse, Abdennour Abdesselam affirme d’emblée : « j’assume Apulée, Saint Augustin, Ibn Khaldoun et les autres ». Abdennour Abdesselam ajoute en outre : « Mon ami Amine Zaoui, avec qui je partage presque toutes les idées qu’on met en débat ensemble et même ma présente contradiction que je lui apporte fera aussi partie de nos utiles et profitables échanges ». Une introduction nécessaire pour rehausser le niveau du débat. Ensuite, Abdennour Abdesselam rappelle que le sujet concerne le contenu de sa chronique hebdomadaire parue le 4 juin 2020 dans le journal « Liberté » et mise en ligne su Facebook. Abdennour Abdesselam souligne que Amine Zaoui reproche aux trois sommités suscitées de ne pas s’être exprimé en langue tamazight dans leurs écrits mais plutôt en latin et en arabe. « Il ne fait que les accuser respectueusement en plus », précise Abdennour Abdesselam. « Il ne les gomme pas et c’est ça Amine Zaoui.

Notons qu’il est une « convention » humaine que lorsqu’une langue donnée s’impose (même pour un moment) comme étant la langue d’expression la plus largement répandue géographiquement elle devient alors un outil intelligent (même contraignant) dont se saisissent des hommes publics ou même des initiateurs pour tout au moins inscrire dans le cours de l’histoire l’existence de leur peuple, de leur histoire, de leur culture, de leur civilisation etc., enchaine Abdennour Abdesselam en ajoutant que c’est justement grâce à Apulée, Saint Augustin, Ibn Khaldoun et les autres que la berbérité est consignée dans de grands ouvrages d’illustres écrivains comme Salluste. Toujours en s’adressant à Amine Zaoui, familièrement, Abdesselam écrit : « Amine, tu n’as peut-être pas encore remarqué que la langue amazghe a sérieusement impacté les langues latine, grecque et arabe. Des milliers de mots dans ces langues sont bâtis sur des racines amazighe. Juste un petit exemple, Mouloud Mammeri notait que le terme grec « gid » (le chevreau) et issu du berbère « iɣid » (mmi-s n taɣaṭ). Sur ce point précis notre ami commun Mestapha Ben Khemmou en est un spécialiste à consulter ». Abdennour Abdesselam souligne en outre : « Amine, je pense que tu aurais dû aussi accuser les rédacteurs de la déclaration du premier Novembre 1954 pour avoir transcrit le texte qui annonce le début de la révolution en langue française et non en tamazight.

Tu conviens Amine que l’événement n’aurait pas eu le retentissement mondial qu’il a eu. Pourquoi ne pas accuser aussi les Kateb Yassine, Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, Jean et Tawes Amrouche, Tahar Djaout, Faḍma At Mençur Amrouche, Assia Djebar, Malek Ouari (beaucoup d’entre eux étaient tes amis, nos amis) et bien d’autres encore qui ont fait dire à la langue française une pensée amazighe ».

Tarik Haddouche