L’ocytocine, une «hormone de l’amour», provoque également un comportement agressif, selon des scientifiques israéliens

PRESSE (TAMURT) – Largement considérée comme l’aphrodisiaque ultime, l’ocytocine peut également amplifier des tendances moins aimables, selon une équipe du Weizmann Institute. Des scientifiques israéliens disent avoir découvert que la soi-disant hormone de l’amour, qui agit comme un lubrifiant social et qui augmente pendant les orgasmes, peut avoir un effet moins bienvenu: l’agression.

L’ocytocine, une hormone produite dans le cerveau qui atteint un niveau élevé au cours des premières étapes passionnantes d’une relation, a suscité tellement d’enthousiasme au cours de la dernière décennie qu’une étude a suggéré que les pulvérisations d’ocytocine pourraient améliorer les relations amoureuses et aider au conseil conjugal.

And indeed, manufactured oxytocin sprays are big business online, with sellers claiming they improve sex life and boost both relationships and social interactions (though such assertions should be examined with a healthy dose of skepticism).

Pendant ce temps, certains professionnels de la santé s’intéressent également à l’utilisation de l’hormone pour une variété de conditions, y compris l’anxiété sociale, l’autisme et la schizophrénie.

Mais récemment, les scientifiques ont commencé à adopter une attitude plus circonspecte, et dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Neuron, les chercheurs du Weizmann Institute of Science affirment qu’ils ont conclu que la stimulation de l’ocytocine peut, en fait, faire plus de mal que de bien.

« Nous avons vu qu’il est capable de stimuler des comportements que nous ne voulons peut-être pas stimuler, tels que l’agression », a déclaré Sergey Anpilov, qui a passé une semaine à superviser 44 souris dans une expérience sociale de type Big Brother dans laquelle ils se disputaient la nourriture et tout. leurs interactions sociales ont été filmées et analysées.

Cinq fois par jour, Anpilov et son équipe utilisent des dispositifs à fibres optiques spéciaux montés sur la tête des souris pour modifier la fonction du cerveau de certains sujets.

En activant des neurones spécifiques, ils augmenteraient les niveaux d’ocytocine. Ceux qui n’ont pas reçu le rappel d’ocytocine ont maintenu un comportement relativement constant tandis que ceux qui ont reçu le rappel d’ocytocine ont subi des changements.

Au début, l’hormone a en effet agi comme le lubrifiant social qu’elle est largement considérée comme. « Les souris résidentes ont moins attaqué après avoir stimulé leur ocytocine », a déclaré Anpilov au Times of Israel, ajoutant qu’elles interagissaient également plus les unes avec les autres.

Cependant, l’effet était loin d’être constant.

« Le premier jour, nous avons vu l’interaction sociale augmenter et ils ont passé plus de temps les uns avec les autres, mais le deuxième jour, ils sont devenus plus agressifs », a déclaré Anpilov.

Les souris étaient dans de petites structures en forme de maison en groupes de quatre, avec un espace pour jouer et interagir. Anpilov a déclaré que l’élément social était important car la plupart des recherches sur l’ocytocine n’ont pas placé les souris dans des environnements sociaux intenses.

Anpilov suggère maintenant que l’ocytocine n’est pas une hormone nécessairement associée à l’amour, mais plutôt une hormone qui fait que les gens et les animaux réagissent plus intensément aux situations – pour le meilleur ou pour le pire.

« L’ocytocine ne vous emmène pas dans une direction spécifique, la direction dans laquelle elle vous mène dépend de la situation sociale », a-t-il dit, ajoutant que lorsqu’elle a été renforcée, les signaux sociaux semblent « amplifiés ».

Anpilov a déclaré que bien que davantage de recherches soient nécessaires sur le sujet, l’étude pourrait avoir d’importantes ramifications pratiques, en particulier sous la forme d’une remise en question de la sagesse de donner de l’ocytocine à des fins thérapeutiques à l’homme.

« Si nous supposons que l’ocytocine fait les mêmes choses chez l’homme que chez la souris et que nous l’utilisons pour les troubles sociaux, nous pouvons, d’une manière [non intentionnelle], augmenter les comportements dont nous ne voulons pas. »

Ou en termes plus simples: «Cela peut se retourner contre vous».

Nathan Jeffay

The Israel Times du 16 juin 2020

Traduction: Google