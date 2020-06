L’Afrique du nord est Amazighe, l’histoire se corrige

TAMAZGHA (TAMURT) – Un mensonge peut durer des siècles mais jamais éternellement. C’est depuis 14 siècles que les Arabes bernent le monde entier, en lui faisant croire que les pays de l’Afrique du nord sont arabes.

La France coloniale également avait excellé dans ce mensonge. Aujourd’hui même des millions de Tunisiens, d’Algériens, de Marocains et de Libyens pensent qu’ils sont vraiment arabes alors qu’ils ne parlent même pas la langue arabe. Ces dernières années, on assiste à un processus de correction de l’histoire qu’on peut même qualifier de phénoménal. Même les vrais Arabes, qui sont en Asie et loin de l’Afrique, commencent à leur tour à mener une campagne à grande échelle pour remettre les pendules à l’heure concernant les origines de l’Afrique du Nord.

La presse des pays du Golfe, des écrivains et des intellectuels arabes mènent un travail de correction de l’histoire et précise que les Arabes n’existent que dans les pays du golfe, au moyen orient. D’autres vrais arabes, par complexe de supériorité voire par racisme, se déchaînent sur les réseaux sociaux et précisent que les Nord-africains sont des Amazighes et n’ont aucune relation avec les Arabes, ethniquement et linguistiquement, ce qui est une vérité indéniable.

Graduellement, le monde entier saura que les Arabes n’existent qu’en Arabie et que l’Afrique du Nord est amazighe. Le développement de la technologie et l’avènement des réseaux sociaux sont l’une des causes principales de l’éveil d’abord d’un certain nombre de nord-africains concernant leurs vraies origines.

Nadir S.