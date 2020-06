La campagne des Saoudiens contre l’arabité de l’Afrique du Nord prend de l’ampleur

TAMAZGHA (TAMURT) – Ce que tout le monde pensait qu’il s’agissait seulement d’un simple buzz provoqué par des internaute sur les réseaux sociaux, concernant l’amazighité de l’Afrique du Nord et que ses populations n’ont aucune relation avec les arabes, devient une affaire sérieuse. Les Saoudiens persistent et signent que les pays de l’Afrique du nord n’ont aucun lien ni directe ni indirecte, ni historiquement et même géographiquement avec la langue et la culture arabe.

L’affaire prend de l’ampleur et se propage même au-delàs des pays arabe et nord africains.

Des millions de personnes accentuent la campagne sur les réseaux sociaux et la presse que l’Afrique du nord n’est pas arabe. « Mon frère m’a appelé de Dubaï où il travaille, et m’a affirmé que les débats ne tournent que sur cette question dans ce pays », témoigne Farida, une pharmacienne au centre-ville de Tizi Ouzou.

La polémique ou bien la campagne s’est propagée à travers d’autres pays du moyens orient. En Afrique du nord, si la majorité des faux arabes se sont tus comme des carpes à cause de la honte et l’humiliation que « leurs désormais anciens frères Saoudiens », ont leur fait subir, d’autres crient au racisme. Par contre, ils sont nombreux en Afrique du nord à saluer les Saoudiens qui ont lancé cette campagne contre la non arabité de l’Afrique du nord.

Certes, ce n’est pas une campagne d’arabes qui va rétablir la vérité historique en Afrique du nord, mais elle contribue grandement à l’éveil des consciences chez bon nombres de ceux qui croient dur comme fer qu’ils sont arabes.

Nadir S.