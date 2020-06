Les Rifains rendent hommage à Lounès Matoub à Nador

NADOR (TAMURT) – Les hommages à Matoub Lounès à l’occasion du 22ème anniversaire de son assassinat ont commencé non seulement en Kabylie mais un peu partout dans Tamazgha et ailleurs. C’est le cas dans la ville marocaine Nador.

En effet, les Amazighs du monde entier ont commencé à évoquer Matoub Lounès et à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Les Amazighs de Nador au Maroc font partie des premiers qui ont tenu à organiser des activités commémoratives dédiées au rebelle Matoub Lounès, symbole immortel de tous les kabyles mais aussi de tous les Amazighs.

Le grand hommage de Nador au rebelle a eu lieu le 20 juin dernier au niveau de la salle de culture de la ville berbère du Maroc. Les organisateurs ont précisé qu’il s’agit d’un hommage aussi bien au militant de la cause berbère que fût Matoub Lounès qu’au grand chanteur et poète unique. Les organisateurs ont aussi précisé qu’ils ont fait coïncider cet hommage avec le 22ème anniversaire de l’assassinat du rebelle le 25 juin 1998 à Tala Bounane au cœur de la Kabylie.

L’initiative de cet hommage exceptionnel revient aux membres et aux animateurs de l’association culturelle Ameziane de Nador. A cette occasion, un programme d’activités diverses a été mis en place et exécuté. L’animation a été assurée par Sifax Boutkentar, le volet artistique a échu à Hasan Tabarint et Nouri Hmidi, l’animation poétique a été confiée à Abderahim faouzi et Abdelaali Rahmani, le théâtre à Mourad Mimouni…

Tarik Haddouche