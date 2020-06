Algérie: Le pouvoir menace de dissoudre le RCD

ALGER (TAMURT) – Le ministre de l’intérieur Algérien a officiellement envoyé aujourd’hui une missive au RCD. Un courrier dans lequel il menace officiellement le parti du RCD de le dissoudre. Le motif évoqué est les rassemblements et les manifestations de ce partis qui ne sont pas conformes à la loi algérienne.

Le ministre de l’intérieur appelle clairement le parti Kabyle à se retirer des manifestations et de cesser ses activités contre le régime. Une menace claire et précise. Le document en question a été publié par le président du RCD, Mohcine Bellabès, et les militants du RCD n’ont pas caché leur colère et indignation.

Le pouvoir algérien vient de franchir un nouveau pas vers la dictature suprême. Les partis algériens, le FLN, le RND, le Hamas, et autres ont même obtenu des autorisations pour tenir leurs congrès et certainement des subventions financières et matérielles, alors que le RCD, puisque c’est un parti Kabyle, est menacé de dissolution. L’injustice est flagrante.

Sur les réseaux sociaux, les Kabyles s’indignent et apportent leur soutien à ce parti, même s’ils ne partagent pas son combat. Toutefois, le RCD n’est pas un parti politique algérien et il est un parti exclusivement Kabyle, mais le dissoudre de la sorte est une injustice.

Pour le FFS, l’autre parti kabyle qui lutte depuis 1963 à devenir un parti algérien mais sans succès, il semble que les décideurs sont indulgents avec lui. On parle des négociations secrètes entre Mohand Amokrane Chérifi, ancien ministre de Chadli, avec les décideurs et une autorisation pour tenir son congrès extraordinaire lui a été délivrée pour le 11 juillet prochain.

Nadir S.