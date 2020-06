Vingt-deux ans après, les assassins de Matoub courent toujours

KABYLIE (TAMURT) – Vingt-deux années après l’assassinat du militant, poète et chanteur engagé Matoub Lounès, ses assassins courent toujours. Quelque soit l’auteur de ce crime politique ayant privé les Kabyles de leur symbole, il reste impuni. Et certains n’hésitent pas à parler, ces derniers temps, de la « libération » de la justice en Algérie!

Même à supposer que la version officielle concernant l’assassinat de Matoub Lounès soit « vraie », le premier responsable de cet assassinat, en l’occurrence : l’ancien émir des groupes islamiques armés en Kabylie, Hacène Hattab, coule des jours heureux, libre comme le vent. Le lendemain de l’assassinat du rebelle, le GIA avait rendu public un communiqué où il a revendiqué l’attentat. Le communiqué en question, imputé au GSPC (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat), enfant légitime du GIA, portait la signature de Hacène Hattab. Ce dernier n’a jamais démenti cette hypothèse malgré l’émergence d’une autre version laquelle, serait très plausible, selon une bonne partie des observateurs et ayant eu l’adhésion de la majorité de la population, selon laquelle le crime abjecte aurait été commis par un clan du pouvoir de l’époque, visant à déstabiliser Liamine Zeroual, qui était chef de l’Etat. D’ailleurs, ce dernier a annoncé sa démission quelques semaines après l’assassinat de Matoub.

D’aucuns avaient fait un lien direct entre l’assassinat de Matoub Lounès le 25 juin 1998 et la démission forcée de Liamine Zeroual annoncée par ce dernier lui-même quelques semaines après ce crime politique ayant mis la Kabylie à feu et à sang et ayant endeuillé toute la Kabylie et Tamazgha de manière générale. Dans le cas où c’est la deuxième version qui serait la vraie, c’est à dire, que c’est un clan du pouvoir qui aurait commandité l’assassinat de Matoub Lounès, il s’agit aussi d’un assassinat impuni puisqu’aucun responsable algérien n’a été cité dans cette affaire. Pour rappel, officiellement, le procès de l’assassinat de Matoub Lounès a eu lieu au tribunal de Tizi Ouzou et le dossier Matoub est considéré comme étant classé dans les tiroirs de la justice algérienne.

Ni Hacène Hattab, ni aucun responsable de l’Etat algérien de l’époque n’est derrière les barreaux pour avoir commandité ou exécuté le crime ayant ciblé le rebelle.

Vingt-deux ans après, le mystère concernant l’assassinat de Matoub Lounès reste entier.

Tarik Haddouche