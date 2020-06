Un ancien wali de Tizi Ouzou en fuite au Canada

KABYLIE (TAMURT) – Abdelkader Bouazghi, ancien wali de Tizi Ouzou, et ancien ministre de l’Agriculture de 2017 à 2019, cité dans de très lourds dossiers de corruption, a réussi à prendre la fuite à l’étranger pour tenter d’échapper à la justice et à la prison. Abdelkader Bouazghi s’est réfugié au Canada.

L’information qui n’était qu’au stade de la rumeur, pendant plusieurs semaines, a fini par se confirmer. Et Abdelkader Bouazghi est bel et bien en fuite à l’étranger. Abdelkader Bouazghi, ayant eu vent qu’il figurait sur la liste des anciens walis et anciens ministres qui finiront derrière les barreaux a pris donc ses dispositions en prenant la poudre d’escampette à temps et avant d’être incarcéré à la prison d’El Harrach avec pas mal de ses comparses à l’instar d’Abdelmalek Sellal, Ali Haddad, Ahmed Ouyahia, Djamel Ould Abbès, Amar Ghoul… Abdelkader Bouazghi, pour ne pas éveiller les soupçons, s’est d’abord dirigé vers l’Arabie Saoudite avant de s’envoler vers le Canada pour ne plus revenir en Algérie. Pour rappel, le dossier de corruption de Abdelkader Bouazghi a été renvoyé devant la cour suprême dans le sillage des mesures prises au lendemain des manifestations de février 2019 ayant succédé à la chute du clan des Bouteflika.

Le nom de Abdelkader Bouazghi a été cité pour la première fois dans les affaires de corruption en mai 2019. L’ancien wali de Tizi Ouzou, pendant cinq ans, a été mis en liberté après avoir été entendu le 2 août 2019 par le Conseiller enquêteur de la Cour suprême. Abdelkader Bouazghi est accusé d’attribution d’avantages non-justifiés à autrui dans l’attribution de contrats et de marchés, abus de fonction et dilapidation de deniers publics.

Abdelkader Bouazghi a été wali de Tizi Ouzou de 2010 à 2015. C’est en mai 2017 qu’il a été nommé par Said Bouteflika, frère du président de l’époque, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Il faut rappeler enfin que Abdelkader Bouazghi n’est pas le seul ancien ministre ou haut responsable algérien à être en fuite à l’étranger après que leur noms aient été cités dans de graves affaires de corruption. Les plus connus sont, sans doute, Chakib Khalil, Abdeslam Bouchouareb et l’ancien général Khaled Nezzar.

Tarik Haddouche