Coronavirus à Tizi Ouzou : 43 nouveaux cas confirmés

KABYLIE (TAMURT) – Les communes qui viennent en tête des localités où a été enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas confirmés de patients ayant contracté le coronavirus sont : Tizi Ouzou, Draa Ben Khedda et Makouda. Le nombre de patients risque d’augmenter avec la reprise des fêtes de mariage au cours desquelles les gens se rassemblent pendant de longues heures dans des endroits communs.

La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré pas moins de 43 nouveaux cas de patients atteints de la maladie de Covid-19. C’est dans la commune de Tizi Ouzou qu’a été signalé le chiffre le plus élevé avec huit nouveaux cas. Un patient a été enregistré au village Ibetrounen alors que dans la commune de Draa Ben Khedda, il a été détecté sept nouveaux cas, tous résidant au chef-lieu communal. Par ailleurs, la commune de Boghni a enregistré un nouveau cas (en ville), Sidi Naâmane : 2, Ait Aissa Mimoun : 1, Ain Zaouia : 1, Tirmitine : 1, Mechtras : 1, Ath Douala : 1, Ait Toudert : 1, Ouaguenoun : 1, Ait Oumalou : 1, Azzeffoun : 2, Larbaa Nath Irathen : 2, Frikat : 1, Timizart : 1, Aghrib : 1, Makouda : 5 et Souamâa : 4. Comme on peut le constater la majorité des quatre coins de la wilaya sont touchés par la pandémie en question et les chiffres ont naturellement augmenté à la faveur de la levée de la mesure de confinement depuis le 7 juin dernier.

Il faut préciser que la population, dans sa majorité, ne prend pas en considération les mesures préventives préconisées par l’OMS comme le port de la bavette, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains. Les rassemblements dans les marchés et dans les endroits publics sont très fréquents et favorisent la propagation du virus. De même qu’en dépit de la persistance de la pandémie, certaines familles ont commencé déjà à organiser les fêtes de mariage, avec les soirées et les cortèges qui vont avec. Tous les appels à la vigilance, lancés quotidiennement surtout par les médecins, ne connaissent qu’un faible écho de la part de la population. Il faut toutefois souligner que depuis plus d’un mois et demi, aucun mort n’a été enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou parmi les malades ayant contracté le coronavirus.

Tarik Haddouche