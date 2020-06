Le pouvoir algérien s’acharne contre le RCD

ALGERIE (TAMURT) – Les décideurs algériens passent à la vitesse supérieure dans leur pression contre le parti kabyle, le RCD. Après le ministère de l’intérieur qui a menacé de dissoudre le RCD à cause de ses rassemblements non autorisés et d’autres activités, la justice déterre un vieux dossier concernant Mohcine Bellabès sur une histoire d’un ouvrier non déclaré à la sécurité sociale.

Il a été convoqué par la gendarmerie et il risque même la prison, malgré son statut de député. La consternation en Kabylie gagne du terrain et l’acharnement des décideurs contre le président du RCD est perçu comme un énième acte raciste envers la Kabylie. La dissolution du RCD se précise. Pourquoi Mohcine Bellabbès n’a pas été convoqué au moment des faits, il y a quatre ans ? Le chantage est flagrant. De ce fait, les députés du RCD doivent au moins démissionner de l’APN de ce régime qui les humilie. Les maires aussi. Que faire dans des assemblées gerées par le chef de dairas et par un pouvoir qui humilie leur parti ?

C’est une question de principe. Aujourd’hui, même les Kabyles qui ne sont pas du RCD n’ont pas caché leur indignation devant ce que fait subir le pouvoir au parti du RCD. Tout ce qui est Kabyle est diabolisé par les décideurs. Le Hirak n’a fait qu’accentuer le racisme anti-Kabyle. Les Algériens ne veulent pas de Kabyles et la séparation est inévitable.

Nadir S.