Said Sadi dénonce le complot contre la Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Le Dr Said Sadi est revenu de manière remarquable, ces derniers temps, sur la scène politique. Il défend admirablement la Kabylie et ne rate aucune occasion pour dénoncer le complot diabolique des pays de l’orient contre la Kabylie, avec bien sûr la complicité des décideurs algériens.

Said Sadi ne mâche pas ses mots. Il dénonce toute atteinte à sa Kabylie. Contrairement à certains Kabyles qui s’enlisent dans le hirakisme, pour Said Sadi pas question de laisser le champs libre aux islamistes. Fidèle à lui-même, il rappelle souvent le danger des islamistes qui menace même l’existence de la Kabylie et revendique haut et fort la laïcité.

Said Sadi nous fait rappeler les années 1990 lorsqu’il tenait tête au FIS et au FFS proche du FIS. Ces derniers discours sont recensés sur la Kabylie, ce qui laisse supposer un lâchement de ses idées pour une Algérie unie avec la Kabylie. Le ralliement de Said Sadi au projet de l’indépendance de la Kabylie, s’il se réalisait, serait un grand pas pour le peuple kabyle vers la liberté. Said Sadi compte beaucoup d’admirateurs en Kabylie et son poids très important. Personne ne peut le nier.

La Kabylie a besoin de ses enfants. Les Hommes de la trempe de Said Sadi ont une longue expérience politique et la Kabylie compte beaucoup sur leur compétence pour s’en sortir mais… l’union fait défaut.

