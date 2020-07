Tous les biens d’Ali Heddad seront saisis

ALGERIE (TAMURT) – La justice algérienne a rendu son verdict dans le procès d’Ali Heddad et ses frères. Tous les biens matériels, mobilier et immobilier seront saisis par l’Etat.

Un avocat a affirmé que même la maison familiale à Azzefoune, sera saisie aussi. Désormais, Ali Heddad qui possédait dans un passé récent une fortune inestimable, est pauvre. Pis encore, il est condamné à passer 18 ans en prison, pour corruption et détournement de fonds. Quant à ses frères, Omar, Meziane, Sofiane et Mohamed, ils sont aussi condamnés à passer chacun 4 ans de prison, pour corruption. Les frères heddad sont aussi condamnés à payer de lourdes amandes.

Ils seront aussi jugés dans d’autres affaires et leur peine de prison pourra être revue à la hausse lors des prochains procès. L’autre Kabyle de service, Ahmed Ouyahia, est condamné à 12 ans de prison. La même peine a été prononcée contre Abdelmalek Sellal. Les frères Heddad, qui sont des Kabyles de service méritent des peines plus lourdes. À vrai dire, ceux qui les ont condamnés étaient au pouvoir avec. Is ont volé ensemble, pillé les richesses naturelles des algériens et ont détourné l’argent du contribuable. Le régime algérien est une organisation mafieuse. Le clan le plus fort décime l’autre.

Le Hirak n’est qu’un moyen utilisé par des militaires pour déguiser leur coup d’Etat. Les militaires qui se sont emparés du pouvoir, dont le sanguinaire Changriha, patron des services secrets, est le clan le plus raciste envers les Kabyles. Ils sont proches de la mouvance islamiste.

Nadir S.