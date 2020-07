Les Kabyles soupçonnent Karim Tabbou d’islamiste

KABYLIE (TAMURT) – La libération de Karim Tabbou, ancien premier secrétaire du FFS et opposant au régime, a été un grand soulagement à travers toute la Kabylie.

Toute la Kabylie était derrière lui pour le libérer, y compris ceux qui ne partagent pas son combat. Si la libération de Tabbou est un soulagement, ses positions souvent ambigües concernant l’islamisme suscitent le doute. La proximité de Karim Tabbou avec certaines personnes islamistes et organisations islamistes n’est pas du goût d’une bonne partie des Kabyles. La dernière déclaration de Said Sadi, lui qui connait bien les arcanes du pouvoir algérien, était un avertissement à certains milieux politiques kabyles qui s’approchent de l’association islamiste, Rachad.

Said Sadi a vu juste. Le complot du régime algérien est de faire « sculpter » sa propre opposition et bien sûr de « l’islamiser ». Et qui dit islamiser l’opposition en Kabylie, dit islamiser la Kabylie, seul bastion ou vraiment les gens sont contre le régime. D’un côté, c’est une stratégie pour essayer de faire de l’ombre aux indépendantistes qui dominent, pour le moment et d’autres parts, réussir d’imposer un islamisme radical en Kabylie à travers des « opposants » triés le volet. La lucidité de Said Sadi est à saluer. En effet, le projet de Karim Tabbou est un danger pour la Kabylie. Les prochains jours nous diront plus sur les vraies intentions de Katim Tabbou et même sur le régime, même si celle de ce dernier est déjà connue.

Nadir S.