Tizi ouzou : 7 morts et 70 cas en une semaine !

KABYLIE (TAMURT) – C’est désormais l’escalade dans la wilaya de Tizi Ouzou où un record vient d’être battu aussi bien en ce qui concerne le nombre de décès que celui des nouveaux cas de patients atteints de la maladie de la Covid-19. C’est le bilan hebdomadaire le plus lourd enregistré depuis le début de la pandémie en mars dernier.

En effet, durant la semaine qui s’étale du 27 juin au 3 juillet, six personnes sont décédés après avoir été contaminées au coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou dont une femme enceinte de deux mois, âgée de 42 ans, mois et un médecin. Les 70 nouveaux malades, détecté au courant de cette dernière semaine, se répartissent pratiquement sur tout le territoire de la wilaya. Quant aux sept décès, ils ont été enregistrés au village Ighil Mhenni (Aghrib), dans la ville de Fréha, à Frikat, au village Redjaouna (Tizi Ouzou), au village Tikichourt (Ouacif) et à la cité Akkar au centre-ville de Ain El Hammam. Le septième décès est à déplorer dans la région d’Ait Boumahdi, près de Ouacif.

Quant aux nouveaux cas confirmé positifs durant la même période, 19 ont été enregistré dans la commune de Tizi Ouzou notamment à Bouhinoun, Mdouha, Annar Amellal, Oued Falli, Boukhalfa et au centre-ville. Draa Ben Khedda vient en deuxième position avec 14 cas positifs et nouveaux puis Boghni et Ain El Hammam avec 4 cas, suivis de Ifigha et Iloula Oumalou (3), Assi Youcef (2), Draa El Mizan (2), Ain Zaouia (2), Frikat (2), Agouni Gueghrane (2), Tigzirt (2), Sidi Namane (1), Ath Aissa Mimoun (1), Ath Douala (1), Ath Aissi (1), Azazga (1), Tadmait (1), Maatkas (1), Mekla (1), Ouacifs (1), Ath Boumehdi (1), Tizi Rached (1) dans le village Tala Amara.

Tarik Haddouche