Mokrane Ait Larbi : « Je ne suis pas malade »

KABYLIE (TAMURT) – Une rumeur persistante a fait le tour de toute la Kabylie, il y a quelques jours, selon laquelle Mokrane Ait Larbi, avocat et militant des droits de l’Homme depuis de longues décennies, serait gravement malade. Les personnes qui ont colporté ces rumeurs sont allées jusqu’à dire que l’état de santé de Mokrane Ait Larbi serait très critique.

Ces derniers se sont basés sur le fait que Mokrane Ait Larbi ne prend plus part aux marches du vendredi depuis plusieurs mois pour justifier les informations avancées au sujet de l’ancien membre fondateur du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD). Le fait que ces informations infondées aient pris une proportion démesurée ont fait réagir le concerné. Dans sa réaction, Mokrane Ait Larbi a souligné : « une information m’est parvenue via Facebook, selon laquelle je suis malade. Je tiens à remercier toutes les personnes soucieuses de ma santé. Je les informe que je me porte bien et que j’exerce mon activité professionnelle de manière continue ».

Mokrane Ait Larbi ajoute que pour s’en rendre compte, il suffit d’assister à ses plaidoiries. « A titre d’exemple, je serai le 7 juillet à la Cour de Tizi-Ouzou pour plaider dans une affaire criminelle, explique l’ancien sénateur. Mokrane Ait Larbi explique qu’il a participé aux marches jusqu’à l’apparition de la pandémie du coronavirus et « je les reprendrai une fois la pandémie écartée », précise-t-il.

« J’ai par ailleurs publié un communiqué pour expliquer ma position à ce propos », a indiqué Mokrane Ait Larbi mettant ainsi un terme à toutes les rumeurs qui ont circulé à son sujet depuis plusieurs semaines à cause de sa disparition des manifestations de rue qui se tiennent les vendredis mais aussi des médias notamment audiovisuels.

Tarik Haddouche