Tizi Ouzou : le festival Raconte-arts officiellement reporté

KABYLIE (TAMURT) – Après avoir maintenu le suspense pendant des semaines, les organisateurs viennent d’annoncer le report officiel de l’édition 2020 du festival international itinérant Raconte-arts qui se tient chaque année, en été, dans l’un des villages de la wilaya de Tizi Ouzou qui obtient le Prix « Rabah-Aissat » du village le plus propre.

Cette décision était très attendue compte tenu du contexte sanitaire qui prévaut en Algérie et en Kabylie depuis le mois de mars dernier. Les organisateurs ont gardé l’espoir pendant de nombreuses semaines que cette édition puisse être maintenue même s’il fallait l’organiser sans les festivaliers étrangers. La levée du confinement total dans la wilaya de Tizi Ouzou a même constitué une note d’espoir quant à l’éventualité de tenir une édition même amputée d’un grand nombre de participants. Mais on assiste ces derniers jours à une hausse inquiétante du nombre de personnes qui contractent le coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou et même du nombre de décès (neuf morts en une semaine). C’est donc tout naturellement, face à la dégradation continue de la situation sanitaire et la propagation inquiétante de la pandémie du coronavirus, que le comité d’organisation du festival Raconte-arts a opté pour la décision du non-maintien. La ligue des Arts cinématographiques et dramatiques de la wilaya de Tizi Ouzou, qui organise le dit festival, a précisé que dans la conjoncture actuelle notamment la situation sanitaire dominée par la pandémie de la Covid-19, il est impensable d’organiser un festival comme Raconte-arts auquel prennent part de centaines d’artistes et qui attire des dizaines de milliers de visiteurs.

Il faut rappeler que l’édition de cette année devait être organisée au village Ait Aissi dans la région de Yakouren. Il faut aussi préciser que le report de ce festival signifie que l’édition de 2020 est tout simplement annulée. Ce n’est que l’été prochain (2021) que se tiendra la prochaine édition. Les organisateurs avaient précisé qu’il était impossible d’organiser ce festival en dehors de la saison des grandes vacances pour plusieurs raisons.