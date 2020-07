Tizi Ouzou, une liste d’enseignants chrétiens et athées remise à la direction de l’éducation

KABYLIE (TAMURT) – Si les chrétiens sont toujours sous la loupe des services de renseignements en Kabylie, il semble que ceux qui travaillent dans le secteur de l’éducation, notamment les enseignants, peuvent faire les frais de leurs convictions religieuses ou de leur athéisme.

Selon une source digne de foi, une liste de tous les enseignants du cycle primaire, moyen et secondaire, a été établie par la gendarmerie en collaboration avec les services du DRS. Cette liste aurait été remise à la direction de l’éducation, sans en connaître le motif. « On a reçu une longue liste de toutes et tous les enseignants chrétiens et athées de la wilaya de Tizi Ouzou de la part des services de sécurité. On ne sait pas pour quelle raison pour le moment, mais une chose est certaine ce n’est pas pour rien », précise notre source. « La direction de l’éducation est au courant que beaucoup d’enseignants n’assurent pas les cours de l’éducation islamique et prêchent même la laïcité, ce qui n’est pas du goût des autorités algériennes.

« Je pense que c’est pour cette raison qu’une enquête est ouverte », ajoute notre source. Les enseignants kabyles non-musulmans seront-ils écartés ou sanctionnés ?

Toutefois, des enseignants kabyles islamistes sont nombreux dans le secteur de l’éducation et il semble que le recrutement des salafistes est favorisé à Tizi Ouzou par la direction de l’éducation.

Nadir S.