L’affaire Amir DZ ne concerne pas les Kabyles

KABYLIE (TAMURT) – L’activiste Amir DZ, résidant en France, a été arrêté par les services de sécurité français. Il parait qu’il sera extradé vers Alger, à la demande de la justice algérienne.

Amir DZ qui travaille pour un clan des services secrets algériens divulgue souvent des affaires scabreuses de certains militaires et ministres algériens et parfois même des informations secrètes et sensibles. Arrivé en Allemagne en 2014, Amir DZ a vu sa demande d’asile rejetée par les autorités allemandes. Pris en charge par Hicham Aboud à Paris, Amir DZ se marie avec une franco-algérienne et obtient une carte de résidence française en 2017. Depuis, Hicham Aboud, agent des services secrets algériens en France, lui souffle des informations sur des décideurs qui ne sont pas de leur clan.

Comme Hicham Aboud fait partie du clan anti-Kabyle, d’ailleurs il voue une haine noire envers Said Sadi et Hocine Aït Ahmed, il manie Amir DZ à sa guise. L’activiste redit à la lettre ce que Hoicham Aboud lui dicte. Illettré et ne maitrisant rien en politique, Amir DZ qui est issu d’une famille pauvre accepte d’être à la solde de certains militaires algériens en contrepartie de quelques euros.

Toutefois, son affaire ne concerne ni de près ni de loin la Kabylie. La majorité des Kabyles se démarquent de lui et la majorité refuse de se solidariser avec lui. Pour la première fois d’ailleurs, les Kabyles commencent à comprendre que les Algériens ont leur combat propre à eux, celui de l’édification d’un Etat islamique comme le souhaitent Amir DZ et Zitout. Les Kabyles, eux, veulent un Etat laïc et démocratique.

Nadir S.