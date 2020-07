Solidarité : Tous avec Sihem Stiti !

KABYLIE (TAMURT) – Il est de notre devoir à tous de réagir en force à l’appel à solidarité lancé en guise de soutien à l’artiste kabyle Sihem Stiti. Il ne faut pas que Siham Stiti se sente seule dans cette épreuve très difficile. Son appel ne doit pas tomber dans l’oreille d’un sourd.

Siham Stiti est une vraie artiste innée, née dans une famille d’artistes. Elle a hérité l’art, la musique et la chanson de son père Rachid et de ses oncles. Elle n’est donc pas une chanteuse née du néant ou préfabriquée par certains médias ou une quelconque partie. Ne pas lui prêter assistance en ces moments d’épreuve serait un acte grave, très grave. Et c’est sans aucun doute ce qui ne va pas se passer. La dignité et l’esprit de solidarité primera et Sihem Stiti pourra recevoir toute l’aide nécessaire pour s’en sortir, pour accomplir les soins nécessaires et renouer avec son public très nombreux qui l’aime tant.

Sihem Stiti vient de lancer un second appel urgent. Elle demande un maximum de partages. Le militant Dalil Makhloufi qui a pris sur lui de relayer l’appel de l’artiste Siham Stiti souligne : « Nouvel appel à partager mes amis, Siham Stiti a besoin de nous tous. Nouvel appel de notre amie non voyante Siham Stiti : suite à la première cagnotte qui a été annulée, l’argent de la première cagnotte a été remboursé aux donateurs et voici un nouvel appel de Siham. Soyons nombreuses et nombreux afin de soutenir notre artiste de cœur, lui permettre de se soigner et de mettre fin à ses problèmes de santé ».

Il faut préciser que Siham Stiti doit se faire poser des prothèses de bonnes qualités et faire de gros soins pour ses yeux pour lui permettre de vivre dignement. « Chers amis, en son nom, je vous remercie par avance et vous demande de partager cet appel. Nous comptons sur vous et votre mobilisation, nous n’avons pas le droit de laisser cette belle voix de la chanson kabyle dans cette situation difficile et nous espérons qu’elle remontra rapidement sur les scènes musicales », est-il encore précisé.

Vous voulez aider?

Tarik Haddouche