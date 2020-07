Bgayet : Plus de 2000 cas testés positifs au coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – Selon la majorité des observateurs locaux dans la wilaya de Bgayet, la situation est devenue très préoccupante voire catastrophique dans toute la région après que le nombre de personnes testées positives au coronavirus ait franchi les 2000 au courant de cette semaine. Le nombre de morts est de 64 dans la wilaya de Bgayet.

Encore une fois des centaines d’appels ont été lancés dans la wilaya de Bgayet devant la hausse vertigineuse du nombre de personnes atteintes de la maladie du covid-19. Le chiffre en question fait peur : plus de 2000 cas. Il s’agit de cas avérés et confirmés en attendant bien entendu la confirmation d’autres cas suspectés d’être porteurs du même virus. Ceci sans compter tous les citoyens qui sont des porteurs sains et qui continuent de circuler un peu partout dans les lieux publics au risque de contaminer d’autres personnes. Un journaliste exerçant dans un quotidien francophone dans la ville de Bgayet et ses deux parents ont été testés positifs au Covid-19 ainsi que des centaines d’autres femmes et hommes.

Le directeur de la Santé de la wilaya de Bgayet a tiré la sonnette d’alarme hier car la situation risque de devenir très difficile à maitriser dans les prochains jours si la hausse du nombre de nouveaux cas n’est pas freinée à temps. Toutes les structures sanitaires de la wilaya de Bgayet sont saturées et l’ensemble du personnel médical et paramédical est éreinté et extrêmement stressé voire découragé surtout suite à la circulation de rumeurs persistantes faisant état « d’une complicité » supposée des médecins avec le pouvoir pour « faire croire à la population que le coronavirus constitue réellement une menace ». Une campagne de dénigrement a visé en effet le corps médical qui s’est pourtant dévoué à fond pour prendre en charge tous les malades atteints du coronavirus. La situation grave est la même dans la wilaya de Tizi Ouzou où des centaines de cas de citoyens testés positifs au covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.

Le nombre de morts dans la wilaya de Tizi Ouzou est de 37. C’est durant cette dernière semaine que le nombre de morts et de cas positifs a connu un rebond dans la wilaya de Tizi Ouzou avec une centaine de nouveaux cas de personnes ayant contracté le coronavirus et dix morts.

Tarik Haddouche