Rien ne va plus au RCD

KABYLIE (TAMURT) – La crise se poursuit au RCD et prend de l’ampleur. Pas moins de 200 militants du département de Tizi Ouzou ont annoncé aujourd’hui leur démission du leur parti.

Les démissionnaires sont revenus en détails sur leur décision, dans une longue déclaration qu’ils ont rendu public. Ils accusent l’actuelle direction, conduite par Mohcine Bellabès depuis 2012, de renier carrément les principes du RCD. La goutte qui a fait déborder le vase est le soutien affiché du le RCD à l’activiste islamiste, Amir DZ, lorsque la semaine dernière il avait accusé Said Sadi d’être derrière l’assassainat de Matoub Lounès.

En effet, Said Sadi est en guerre avec Mohcine Bellabès depuis presque un an, ce qui a provoqué la dvision du RCD en deux parties. Un clan pro Said Sadi et un autre pro Mohcine Bellabès. Ce dernier est accusé de sympathie avec les organisations du FIS, comme Rached, et a fait de la chaîne El Magharabia, propriété du fils d’Abassi Madani, sa tribune pour s’exprimer. La liste des accusations des démissionnaires, dont certains élus, est très longue. Pour le moment le RCD n’a pas réagi, mais selon des échos qui nous sont parvenus, une déclaration sera rendue public par le RCD dans les heures à venir pour donner des explications et répondre aux accusations des militants démissionnaires.

Il semble que Saïd Sadi récupère plusieurs militants et on parle même de la création d’un nouveau parti.

Nadir S.