Revoilà les incendies en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – A peine la saison des grandes chaleurs entamée que les incendies commencent à se propager en Kabylie et de manière subite et impressionnante.

A Akfadou à Vgayet et à Thala Guilef et Boughni à Tizi Ouzou, des milliers d’arbres sont déjà dévorés par des flammes ravageuses. De nouveau, les militaires sont pointés du doigt. Pourquoi en Algérie les incendies ne se déclenchent qu’en Kabylie et de manière un peu prématurée cette année ? Pourquoi depuis des décennies aucun pyromane n’a été arrêté ? Au moins un. La raison est claire, ce sont les militaires des forces coloniales qui sont derrière ces incendies et ce sont eux qui veulent massacrer la Kabylie.

Au moment où les Kabyles se mobilisent pour protéger la nature, avec une prise de conscience collective grandissante et agissante, le régime algérien maintien toujours sa politique de la terre brûlée en Kabylie. L’été s’annonce très chaud en Kabylie cette année encore. L’année passée des dizaines de milliers d’oliviers étaient partis en fumée et cette année encore une autre catastrophe similaire s’annonce malheureusement d’ores et déjà.

Que faire devant cette situation ? Qui sauvera les forêts kabyles. Les villageois demandent le départ des militaires et de la gendarmerie de la Kabylie, sources de tous les malheurs. Seul un corps de sécurité kabyle et gérée par des instituions kabyles pourra vraiment sécuriser la Kabylie. Les militaires de l’armée algériennes agissent exactement comme les militaires de l’armée française, avant 1962. Le temps est venu pour les Kabyles de réagir pour sauver la Kabyle attaquée de toutes parts.

Nadir S.