Printemps berbère : le livre d’Arezki Abboute réédité

KABYLIE (TAMURT) – Le livre-témoignage du militant de la cause berbère Arezki Abboute sur le printemps berbère, tel qu’il a vécu en tant qu’acteur, vient enfin de faire l’objet d’une réédition. C’est après une longue attente, qui a duré des années, que la maison d’édition « Tafat » de Bgayet, que dirige l’auteur Tarik Djerroud, a pris la louable initiative de rééditer ce livre très émouvant et précieux.

Le livre d’Arezki Abboute est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies des wilayas de Bgayet, Tizi Ouzou et Bouira et même à Alger. Bien entendu, l’éditeur et l’auteur ont choisi un tout nouveau titre à l’ouvrage : « Avril 80, le prix de la dignité ». La nouveauté cette fois-ci, c’est aussi le fait que le livre, dans cette deuxième édition, est préfacé par Belkacem Boukherouf, militant de la cause berbère et enseignant à l’université de Tizi Ouzou. Il faut rappeler que dans ce livre poignant, Arezki Abboute raconte les affres de son emprisonnement et les tortures qui s’en sont suivies durant les événements du printemps berbère d’avril 1980. Arezki Abboute offre au lecteur un récit noir et douloureux.

Le lecteur est ému parfois jusqu’aux larmes à chaque fois qu’il tourne une page pour découvrir combien la lutte pour la reconnaissance de la langue et de l’identité amazighe a été une très dure épreuve surtout pour les militants exceptionnels des années soixante-dix et quatre-vingt.

Le livre d’Arezki Abboute, qui faisait partie des 24 détenus d’avril 80, gagnerait à être lu par tous les enfants des nouvelles générations pour qu’elles sachent à quel point les sacrifices consentis pour que la langue et culture amazighe ne meurent pas comme voulu, souhaité et planifié par les décideurs algériens qui ont détourné l’indépendance du pays pour en faire ce qu’ils voulaient.

Tarik Haddouche