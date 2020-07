Tizi Ouzou : 683 personnes ont contracté le coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – Le nombre global de personnes ayant contracté le coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou, depuis le début de la pandémie, est de l’ordre de 683. Ce chiffre ne cessent d’augmenter de jour en jour.

Ce chiffre est le bilan du nombre des personnes contaminées par le virus corona de la période allant de février 2020 jusqu’au 12 du mois en cours. C’est la direction de la Santé de la wilaya qui a finit par sortir de son mutisme devant la gravité de la situation en rendant public ces chiffres officiels. Ces derniers montrent que la recrudescence du nombre de malades a coïncidé avec la date de la levée du confinement qui a été observé dans la wilaya. En effet, après avoir connu une baisse et une stabilité pendant plusieurs semaines, la maladie de la Covid-19 a connu un rebond inquiétant à partir du 14 juin, date de la levée totale du confinement qui a été interprété par la population, ou du moins une grande partie des citoyens, comme étant la fin de la pandémie. La baisse de vigilance et un relâchement total de la part des citoyens a été constaté juste après. Ainsi, sur les 683 cas confirmés dans la wilaya, 412 ont été détectés après la levée du confinement. Et, en une seule journée (hier), il a été détecté pas moins de 43 nouveaux cas dans les quatre coins de la wilaya.

Ce bilan chiffré ne prend pas en considération ni les personnes suspectées d’être porteuses du coronavirus et qui sont en attente des résultats des prélèvements ni les porteurs asymptomatiques qui courent les rues, selon les spécialistes et dont le nombre pourraient s’avérer très élevé. Le nombre de décès est aussi en hausse constante et il est actuellement de 39 avec un pic de 15 décès entre le 1er et le 12 juillet. Le personnel médical et paramédical a été durement touché avec 52 cas contaminés parmi lesquels on dénombre 13 médecins. La commune la plus affectée par cette pandémie est Tizi Ouzou.

Cette dernière est suivie des communes d’Aghrib, Azazga, Iflissen, Draa Ben Khedda… Rien qu’hier, il a été enregistré 33 nouveaux cas confirmés dans la seule commune de Tizi Ouzou. Et c’est là, un autre record !

Tarik Haddouche