Rebrab reçu par le porte-parole du gouvernement algérien !

KABYLIE (TAMURT) – Le patron du plus grand Groupe agro-alimentaire en Algérie et milliardaire Issad Rebrab, également propriétaire du journal « Liberté », a été reçu hier par Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement algérien. Le représentant du pouvoir algérien a accueilli Rebrab dans son bureau à Alger.

L’agence de presse officielle APS (Algérie Presse Service) a donné l’information juste après la fin de la rencontre ainsi que tous les médias proches du pouvoir algérien comme les chaines de télévision Ennahar TV, Echourrouk et El Hayat entre autres. L’homme d’Affaires et Président directeur général de Cevital a rencontré le ministre en question au siège du ministère de la Communication. « Les deux parties ont abordé longuement les voies et moyens de la relance économique nationale, à travers le Plan du Gouvernement visant à encourager les entreprises économiques et à répondre aux exigences du marché national, en favorisant les exportations et en réduisant le volume des importations, au vu de la situation actuelle que vit le pays », a précisé le ministère de la Communication qui a rendu public un communiqué pour évoquer cette rencontre. Le communiqué du ministère de la Communication a indiqué que les « discussions ont porté également sur la situation des hommes d’affaires en Algérie et l’examen des mécanismes de leur contribution au renforcement et à l’amélioration de la situation socio-économique ».

Il y a quelques jours, Ammar Belhimer a adressé un sévère avertissent au quotidien « Liberté », propriété de Rebrab, qui a pondu un article dans lequel ce journal dénonçait avec virulence la mauvaise gestion de la crise du coronavirus par le pouvoir. Plusieurs journalistes et personnalités ont exprimé leur solidarité avec « Liberté » après la sortie de Ammar Belhimer. Mais les concernés ont été surpris de constater que le journal « Liberté » n’a réservé aucune ligne à leur pétition et à leur réaction de solidarité. « Liberté » n’a publié aucune réaction pour répondre aux intimidations du porte-parole du gouvernement.

Moins d’une semaine plus tard, Rebrab est reçu par Belhimer à Alger. Rebrab et Belhimer ont affiché une totale satisfaction de la tenue de ce rendez-vous entre deux hommes qui semblaient être des adversaires voire des ennemis quelques heures auparavant.

Tarik Haddouche