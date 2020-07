Tizi Ouzou : 4 morts et 43 cas positifs en 24 heures

TIZI OUZOU (TAMURT) – La wilaya de Tizi Ouzou vient encore de connaitre un nouveau record concernant la situation quotidienne de l’évolution du coronavirus. Elle vient d’enregistrer aussi son plus grand nombre de décès en 24 heures depuis le début de la pandémie. Les choses ne cessent d’empirer.

Rien que durant ces dernières 24 heures, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré pas moins de quatre morts de personnes ayant contracté le coronavirus. Durant la même journée, 43 personnes ont été testées positives à la maladie de covid-19. Concernant les morts, il s’agit de deux femmes, l’une âgée de 53 ans (Ait Aissi près d’Ath Douala) et l’autre âgée 73 ans de Draa El Mizan. Les hommes décédés, tous les deux sexagénaires, ont été enregistrés à Azeffoun et Draa El Mizan. S’agissant des nouveaux cas positifs détectés ces dernières vingt-quatre heures, la commune de Tizi Ouzou détient toujours le record. Sur les 43 nouveaux cas, 12 habitent dans la commune de Tizi Ouzou.

Les autres sont répartis sur les communes d’Ait Aissa Mimoun (4), Ain-El-Hammam (3), Boudjima (2), Azazga (2), Yakouren (2), Ifigha (2), Ath-Yenni (1), Ait-Yahia (1), Ait-Toudert (1), Tigzirt (1), Ouaguennoun (1), Makouda (1), Draa-Ben-Khedda (1), Tadmait (1), Souamaa(1), Mekla (1), Ait-Khellili (1),Illoula Oumalou (01), Zekri(1), Bouzeguène (1), Fréha (1) et enfin Ath Douala (1). Comme on peut le constater, presqu’aucune des 21 daïras que compte la wilaya de Tizi Ouzou n’est épargnée. Ce qui est inquiétant aussi, c’est le fait que tous les établissements sanitaires de la wilaya sont saturés et il n’y a plus aucune place de libre pour accueillir les nouveaux patients.

Ces derniers sont désormais obligés de rester confinés chez eux et de recevoir leur traitement à domicile. Au niveau du CHU Nedir-Mohamed, on dénombre jusque-là pas moins de 90 patients ayant contracté le coronavirus et qui y sont hospitalisés. Les responsables locaux de la santé songent à libérer d’autres services pour les affecter aux malades atteints de la covid-19.

Tarik Haddouche