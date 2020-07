Mourad Hammami publie un livre sur l’islamisme et le terrorisme

PARIS (TAMURT) – Le journaliste Mourad Hammami publie cette semaine un livre sur l’islamisme et le terrorisme. L’auteur a précisé que son livre sera disponible en édition électronique, aux éditions du Net, dans un premier temps. Plus tard, le livre sera édité en Algérie en édition classique.

Ce premier livre de Mourad Hammami, ancien journaliste ayant exercé à Tizi Ouzou dans plusieurs quotidiens, est intitulé : « L’islam politique et le terrorisme à l’assaut de la France et de l’Occident ». L’ouvrage de plus de 400 pages décortique en profondeur les origines du mal planétaire qui frappe l’humanité aujourd’hui, celui de l’extrémisme religieux qui sévit dans le monde sous couvert d’une certaine lecture très extrémiste du Coran et de l’Islam. Mourad Hammami a précisé que son livre est un long travail d’investigation à travers le monde et l’histoire pour tenter de trouver qui est derrière toute cette agitation, cette déstabilisation, ce chaos mondial.

« Le coupable et l’acteur sinistre est bien identifié : il s’agit de l’organisation de la Confrérie des Frères musulmans, fondée en 1928 en Égypte par Hassan Al Banna, le grand-père de Tarik Ramadan », rappelle Mourad Hammami qui fait une extrapolation avec ce qui se passe aujourd’hui : « Rachad n’est pas une naissance politique nouvelle. Il n’est qu’une franchise de l’organisation des frères musulmans, tout comme l’était l’ex-FIS, le Hamas, Ennahda et toutes les organisations islamistes en Algérie ». Mais, explique Mourad Hamami, Rached se déguise en organisation démocrate qui veut faire croire que ses membres sont plus démocrates que Nelson Mandela lui-même « et ce pour mieux tromper ».

Mourad Hammami souligne en outre que son livre est un travail de recherche et d’investigation au niveau international. Mais, ajoute l’auteur, « j’ai consacré toute une partie à d’Algérie ou j’ai survolé l’histoire et l’actualité pour montrer comment ce pays prometteur a été touché de plein fouet par cette épidémie politique mortelle ». En Algérie, indique l’auteur, la scène commence avec des faits et des agitations réelles qui se déroulent dans des villages de la Kabylie.

Tarik Haddouche